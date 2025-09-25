Pour enrayer la crise démographique polonaise, Władysław Grochowski a une idée inattendue: offrir baptêmes, cadeaux et primes en argent aux couples qui conçoivent un enfant dans ses hôtels ou ses logements.

Ce magnat de l’immobilier paie les couples qui font des bébés dans ses hôtels

Wladislaw Grochowski est connu pour sa philanthropie en Pologne et il a décidé de s'impliquer dans la baisse de la natalité avec un programme inédit. Photo: NurPhoto via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

La Pologne est confrontée depuis plus de dix ans à une crise démographique persistante. Avec l’un des taux de natalité les plus bas au monde, le pays voit sa population vieillir et décroître. Pour tenter d’inverser la tendance, un riche hôtelier et promoteur immobilier, Władysław Grochowski, a lancé une initiative pour le moins surprenante: récompenser les naissances liées à ses établissements, rapporte CNN mercredi 24 septembre.

«Chaque couple qui conçoit un enfant durant son séjour dans l’un des 23 hôtels Arche bénéficiera d’une célébration familiale gratuite, comme un baptême, dans l’une de nos salles de réception ou dans un de nos restaurants», a-t-il expliqué au média financier money.pl. L’homme d’affaires promet également une prime de 10'000 zlotys (env. 2190 francs suisses) aux employés de son groupe et aux acheteurs de logements pour chaque enfant né dans les cinq ans suivant l’acquisition d’un bien.

Comment ça marche?

Mais alors comment prouver que les couples ont conçu un enfant dans un des logements de Wladislaw Grochowski sans que cela devienne gênant? La mécanique est simple: les parents doivent fournir la preuve d’un séjour dans l’un des hôtels Arche ainsi que l’acte de naissance de l’enfant pour obtenir leur récompense.

D’autres avantages complètent ce dispositif insolite: une poussette et un coffret de bienvenue pour le premier bébé né dans le cadre du programme, un arbre planté dans les parcs de certains hôtels, ou encore des cérémonies organisées dans des églises rénovées appartenant au groupe.

Une réponse à l'urgence

Pour Wladislaw Grochowski, cette mobilisation est nécessaire face à ce qu’il décrit comme «l’un des plus grands défis de notre époque». «En 2026, la Pologne consacrera près de 5% de son PIB à la défense. Mais à quoi bon, si la démographie nous anéantit?», souligne-t-il. Le constat est sévère: la Pologne, 37,5 millions d’habitants, affiche un taux de fécondité en chute libre depuis plus de 30 ans, tombé à 1,1 enfant par femme en 2024, contre 1,33 en 2021 et 2,06 en 1990.

L’initiative s’inscrit dans un parcours marqué par l’engagement social. Outre l’hôtellerie et l’immobilier, Wladislaw Grochowski soutient la préservation du patrimoine, la protection de l’environnement et la promotion d’événements sportifs.

Avec son épouse Lena, il a fondé en 2014 une organisation caritative venue en aide à des milliers de réfugiés ukrainiens, un travail distingué en 2023 par le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). «Gagner de l’argent ne m’a jamais intéressé. J’ai toujours voulu être utile ou m’impliquer. Je fonctionne par émotions», confiait-il récemment.

Et l'Etat dans tout ça?

Les autorités polonaises ont, elles aussi, tenté de relancer la natalité, notamment avec une allocation mensuelle de 800 zlotys (175 francs suisses) par enfant. Mais les résultats se font attendre. La hausse de la pauvreté, conjuguée à l’interdiction quasi totale de l’avortement, contribue à alimenter le débat sur l’efficacité de ces politiques natalistes.