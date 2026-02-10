Le parquet néerlandais a arrêté 15 personnes accusées d'inciter au terrorisme via TikTok, diffusant de la propagande de l'Etat islamique sous-titrée en néerlandais. L'enquête a commencé en août 2025 à La Haye.

15 personnes arrêtées pour «incitation au terrorisme» sur TikTok

Le parquet néerlandais a annoncé mardi avoir arrêté quinze individus accusés d'«incitation au terrorisme» via la distribution sur le réseau social TikTok de propagande de l'organisation Etat islamique.

L'enquête qui a mené aux arrestations a débuté en août 2025, lorsque la police de La Haye a découvert un compte TikTok diffusant «de la propagande de l'Etat islamique sous-titrée en néerlandais».

«Les publications comprenaient des appels à rejoindre le combat et la glorifications du martyre», a expliqué le parquet dans un communiqué.

Une enquête à grande échelle

«Les publications du compte étaient suivies par d'autres comptes qui étaient impliqués de diverses manières dans l'édition et la diffusion de la propagande de l'Etat islamique», a poursuivi le parquet. Certaines de ces publications ont été vues plus de 100'000 fois sur TikTok, ont affirmé les autorités.

Les quinze suspects, dont quatre sont mineurs, ont été placés en détention dans différents endroits des Pays-Bas. Treize d'entre eux sont de nationalité syrienne tandis que les quatre autres sont néerlandais.

La police a indiqué qu'elle continuerait à enquêter dans le cadre de cette enquête «à grande échelle» et qu'elle n'excluait pas d'autres arrestations.