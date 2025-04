Plus riche que Brad Pitt et Tom Cruise

La fortune de Jamie Gertz est estimée à 8 milliards de dollars. Photo: WireImage

Patricia Broder

Dans les années 1980 et 1990, Jami Gertz était un visage familier à Hollywood. Avec des rôles dans des films comme «The Lost Boys» (1987), «Less Than Zero» (1987) et le blockbuster «Twister» (1996), Jami Gertz s'est établie comme une actrice talentueuse. Plus tard, elle est apparue dans des séries comiques comme «Still Standing» (2002) et «The Neighbors» (2012). Aujourd'hui, son nom n'est toutefois plus aussi connu que par le passé.

Ce n'est donc pas son nom qu'on attendait en tête du classement des actrices les plus riches du monde. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, la fortune de l'actrice est estimée à 8 milliards de dollars américains (environ 6,6 milliards de francs), ce qui fait d'elle l'actrice la plus fortunée de la planète, selon le site web américain sur les fortunes «Celebritynetworth.com».

L'Américaine de 59 ans dépasse ainsi des stars hollywoodiennes comme Tom Cruise (environ 600 millions de dollars) et Brad Pitt (environ 400 millions de dollars) et même la superstar Taylor Swift, dont la fortune est actuellement estimée à environ 1,6 milliard de dollars. Jami Gertz les bat tous à plate couture.

Des entreprises et des équipes sportives

La majeure partie de son impressionnante fortune n'a toutefois rien à voir avec sa carrière d'actrice. Elle provient plutôt d'investissements judicieux et de la création d'entreprises.

Avec son mari Tony Ressler, un investisseur financier à succès et cofondateur des sociétés de capital-investissement Apollo Global Management et Ares Management, Jami Gertz s'est constituée un portefeuille impressionnant.

Ainsi, le couple possède entre autres l'équipe de basketball des Hawks d'Atlanta et une participation minoritaire dans l'équipe de baseball Milwaukee Brewers. Il est intéressant de noter qu'au début de sa relation avec Tony Ressler, dont la fortune est estimée à 10,9 milliards de dollars selon Forbes, Jami Gertz était la principale source de revenus.

«Tout le monde pense que j'ai épousé un homme riche. Mais je gagnais plus d'argent, beaucoup plus d'argent que Tony quand je l'ai rencontré», a récemment expliqué Jami Gertz dans un entretien avec «The Hollywood Reporter». Ajoutant: «J'ai payé notre première maison. J'ai payé nos premières vacances. Je l'ai épousé parce que je suis tombée amoureuse de lui.»

Egalement active dans la philanthropie

Outre ses activités commerciales, l'entrepreneuse s'engage également dans la philanthropie. Avec son mari, elle a créé une fondation qui soutient de nombreuses organisations caritatives, dont un camp d'été pour les enfants atteints de maladies chroniques en Californie.

Jusqu'à présent, Jamie Gertz a fait sa dernière apparition au cinéma dans un rôle secondaire de la comédie romantique «I Want You Back» en 2022. Le parcours impressionnant de l'actrice devenue une entrepreneuse multimilliardaire montre toutefois que le succès à Hollywood peut aussi se produire en dehors du grand écran.