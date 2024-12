Les drones aperçus aux Etats-Unis ne présentent «pas de risque»

Aperçu des drones aperçus aux Etats-Unis.

AFP Agence France-Presse

Les drones aperçus dans le nord-est des Etats-Unis ne représentent «pas de risque» pour la sécurité nationale ou du public, ont affirmé les agences fédérales américaines mardi alors que ces appareils volants ont semé la panique.

«Nous n'avons rien décelé d'anormal et n'estimons pas que l'activité à ce jour présente un risque pour la sécurité nationale ou la sécurité du public dans l'espace aérien du New Jersey et d'autres Etats du nord-est», ont déclaré la police fédérale, le ministère de la Sécurité intérieure, le ministère de la Défense et la FAA (régulateur américain de l'aviation) dans un communiqué conjoint.

«Après avoir examiné attentivement les données techniques et les informations fournies par les citoyens concernés, nous estimons que les observations faites à ce jour comprennent une combinaison de drones commerciaux légaux, de drones d'amateurs et de drones des forces de l'ordre, ainsi que des planeurs, des hélicoptères et des étoiles identifiés par erreur comme étant des drones», peut-on lire dans le communiqué.

Inquiétude des habitants

Ces drones, aperçus depuis plusieurs semaines dans le nord-est du pays, ont suscité l'inquiétude d'habitants quant à une éventuelle implication étrangère et donné lieu à des accusations de dissimulation supposée du gouvernement américain.

Des hauts responsables américains ont balayé toute suggestion d'implication étrangère, y compris des affirmations selon lesquelles les drones avaient été lancés à partir de vaisseaux iraniens ou chinois.