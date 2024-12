Des drones non identifiés perturbent le ciel du nord-est des États-Unis, provoquant l'inquiétude des autorités. La gouverneure de New York réclame de l'aide fédérale, tandis que Donald Trump suggère de les abattre.

Des drones mystérieux volent dans le ciel américain. Trump propose sa solution: les abattre. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Des drones non identifiés perturbent encore le ciel du nord-est des Etats-Unis ce week-end, poussant la gouverneure de New York à réclamer de l'aide aux autorités fédérales, tandis que le président élu Donald Trump s'est invité dans la polémique, en suggérant de les abattre.

«Ca va trop loin», a déploré la gouverneure démocrate de l'Etat de New York, le quatrième plus peuplé des Etats-Unis (20 millions d'habitants), en soulignant dans un communiqué samedi que les pistes d'un petit aéroport de la région avaient dû fermer vendredi soir pendant une heure à cause de l'apparition de «nouveaux drones».

Inaction de Biden

Contactée par l'AFP, l'autorité aéroportuaire new-yorkaise a confirmé cette brève fermeture, «suite à des informations de la FAA (régulateur américain de l'aviation) concernant une observation de drone», sans que cela n'impacte les vols.

Depuis plusieurs semaines, des habitants de la région de New York et du New Jersey signalent des vols de drones non identifiés dans le ciel, un phénomène qui alimente l'inquiétude, d'autant que les autorités locales ou nationales n'ont pas apporté de réponse sur leur origine.

Des vidéos d'appareils lumineux volant dans le ciel ont désormais envahi les réseaux sociaux et des élus locaux critiquent l'administration Biden pour sa supposée inaction.

«Abattez-les!!!»

Jeudi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby, a tenté de rassurer depuis la Maison Blanche, en assurant qu'il n'y a «aucune preuve que les drones signalés constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique, ou qu'il y ait un lien avec l'étranger». Selon lui, «un grand nombre des observations signalées sont en fait des aéronefs pilotés qui opèrent en toute légalité».

Certains élus, comme le représentant républicain à la Chambre du Congrès Chris Smith, ont agité la menace d'un Etat étranger comme la Russie ou la Chine, sans élément pour l'étayer. Vendredi, le président élu des Etats-Unis Donald Trump s'est à son tour invité dans la polémique.

«De mystérieuses observations de drones dans tout le pays. Cela peut-il vraiment se produire à l'insu de notre gouvernement? Je ne le pense pas! Il faut que le public le sache, et tout de suite. Sinon, abattez-les!!!», a-t-il écrit dans un message sur son réseau Truth Social.