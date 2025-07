Un nuage de fumée causé par un feu de forêt a enveloppé Madrid ce jeudi. Les autorités recommandent aux habitants de rester chez eux et de fermer leurs fenêtres, tandis que plus de 150 pompiers luttent contre l'incendie à Mentrida, à 50 km de la capitale.

Un feu de forêt fait rage à 50 km de la capitale espagnole. Photo: AFP

Un nuage géant de fumée acre, causé par un feu de forêt, a couvert Madrid jeudi, en ce début d'un été où les incendies pourraient devenir de plus en plus violents en Espagne. Le feu encore incontrôlé à Mentrida, une ville à 50 km au sud-ouest de la capitale espagnole, a amené les autorités locales à recommander aux habitants de rester confinés chez eux et de fermer leurs fenêtres.

Le vent a amené la fumée au-dessus de Madrid, où des journalistes de l'AFP ont vu de la cendre tomber d'un épais nuage de fumée orange et gris, tandis que des curieux se pressaient dans les rues pour prendre des photos.

Pics de chaleurs

Les services de protection civile de Madrid ont recommandé à la population de ne pas rester dehors et d'utiliser des masques chirurgicaux pour éviter d'inhaler la fumée. Une autoroute majeure menant à la ville a été fermée.

Plus de 150 pompiers ont été déployés pour éteindre le feu qui s'est déclaré vers 13h GMT, selon le service d'information des feux de forêts de la région de Castille-La Manche. Les experts estiment que le changement climatique causé par l'homme augmente l'intensité, la durée et la fréquence des chaleurs extrêmes qui alimentent les feux de forêts.

Plusieurs régions en Espagne ont subi des pics de chaleurs cette semaine, les températures montant jusqu'à 39°C à Mentrida jeudi, selon l'agence météorologique espagnole (Aemet). En 2022, 300'000 hectares avaient été détruits par plus de 500 incendies dans le pays, un record en Europe, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis). Plus de 25'000 hectares ont brûlé jusqu'à ce jour en 2025.