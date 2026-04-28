AFP Agence France-Presse
Les Emirats arabes unis vont se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) menée par Ryad et de l'alliance Opep+ comptant aussi la Russie, à partir du 1er mai, a annoncé l'agence de presse émiratie.
«Cette décision reflète la vision stratégique et économique à long terme des Emirats arabes unis ainsi que l'évolution de leur profil énergétique, notamment l'accélération des investissements dans la production d'énergie nationale», explique l'agence Wam.
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