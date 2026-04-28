A partir du 1er mai, les Emirats arabes unis se retirent de l’Opep et de l’Opep+. Cette décision marque un virage stratégique vers une énergie nationale renforcée et des investissements accrus.

Les Emirats arabes unis se retirent de l'Opep

Les Emirats arabes unis se retirent de l'Opep

AFP Agence France-Presse

Les Emirats arabes unis vont se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) menée par Ryad et de l'alliance Opep+ comptant aussi la Russie, à partir du 1er mai, a annoncé l'agence de presse émiratie.

«Cette décision reflète la vision stratégique et économique à long terme des Emirats arabes unis ainsi que l'évolution de leur profil énergétique, notamment l'accélération des investissements dans la production d'énergie nationale», explique l'agence Wam.