Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée.
Photo: AFP via Getty Images
AFP
Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée qui prévoyait la réintroduction d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, selon le Journal officiel publié mardi.
Les «Sages» avaient en revanche validé le 7 août les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages, ainsi qu'à la construction d'ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole. Cette loi agricole, adoptée au Parlement début juillet a fait l'objet d'un vaste mouvement de protestation, y compris au sein du monde scientifique, une pétition réclamant son abrogation ayant réuni plus de 2,1 millions de signatures.
