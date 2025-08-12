Publié: il y a 20 minutes

Emmanuel Macron valide la loi Duplomb, excluant le retour des pesticides néonicotinoïdes censuré par le Conseil constitutionnel. Les mesures de simplification pour l'agriculture restent, malgré une forte opposition publique et scientifique.

Macron promulgue la loi Duplomb après la censure partielle du Conseil constitutionnel

Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée. Photo: AFP via Getty Images

Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée qui prévoyait la réintroduction d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, selon le Journal officiel publié mardi.

Les «Sages» avaient en revanche validé le 7 août les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages, ainsi qu'à la construction d'ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole. Cette loi agricole, adoptée au Parlement début juillet a fait l'objet d'un vaste mouvement de protestation, y compris au sein du monde scientifique, une pétition réclamant son abrogation ayant réuni plus de 2,1 millions de signatures.