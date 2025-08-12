DE
FR

Pesticide interdit
Macron promulgue la loi Duplomb après la censure partielle du Conseil constitutionnel

Emmanuel Macron valide la loi Duplomb, excluant le retour des pesticides néonicotinoïdes censuré par le Conseil constitutionnel. Les mesures de simplification pour l'agriculture restent, malgré une forte opposition publique et scientifique.
Publié: il y a 20 minutes
Partager
Écouter
Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée.
Photo: AFP via Getty Images
I0K_6tIf_400x400.png
AFP

Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée qui prévoyait la réintroduction d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, selon le Journal officiel publié mardi.

Les «Sages» avaient en revanche validé le 7 août les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages, ainsi qu'à la construction d'ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole. Cette loi agricole, adoptée au Parlement début juillet a fait l'objet d'un vaste mouvement de protestation, y compris au sein du monde scientifique, une pétition réclamant son abrogation ayant réuni plus de 2,1 millions de signatures.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la