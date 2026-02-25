Une économiste de droite nommée Première ministre du Pérou

Le président par intérim du Pérou, José Maria Balcazar, a nommé Denisse Miralles, économiste de droite, Première ministre. Ex-ministre de l’Economie, elle devra assurer stabilité, sécurité et une «gestion économique ferme».

ATS Agence télégraphique suisse

Le président par intérim du Pérou, José Maria Balcazar, a nommé mardi Première ministre une économiste de droite, Denisse Miralles. Il est revenu sur sa promesse d'offrir ce poste à l'ex-candidat à la présidentielle Hernando de Soto.

Denisse Miralles, 49 ans, était la ministre de l'Economie du président par intérim José Jeri, le prédécesseur de José Maria Balcazar, destitué par le Parlemement le 17 février dernier. «Le pays a besoin d'une gestion économique ferme, d'une lutte frontale contre le crime organisé et du maintien de la stabilité», a déclaré la présidence dans un communiqué.

Une élection choc

La nomination de Denisse Miralles est une surprise. Le gouvernement avait auparavant affirmé que le poste irait à Hernando de Soto, un économiste libéral qui avait quelques heures plus tôt confirmé qu'il accepterait cette fonction.

Le gouvernement a expliqué que l'ancien candidat «avait présenté un programme gouvernemental ambitieux et précieux», mais qu'"il n'avait pas été possible d'obtenir le consensus nécessaire pour le mettre en oeuvre en raison de la brièveté et du caractère transitoire du mandat constitutionnel». José Maria Balcazar, devenu à 83 ans le huitième chef d'Etat du Pérou depuis 2016, doit diriger le pays jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur fin juillet, après une élection présidentielle le 12 avril prochain.

José Maria Miralles a été remplacée à son poste de ministre de l'Economie et des Finances par son ancien numéro deux, le fiscaliste Gerardo Lopez, tandis que six autres ministres, dont celui des Affaires étrangères Hugo de Zela, ont conservé leurs portefeuilles.