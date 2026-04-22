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Deux ministres claquent la porte
Au Pérou aussi, la question des avions de combat américains sème la pagaille

Les ministres des affaires étrangères et de la défense du Pérou ont démissionné mercredi. En cause: un désaccord avec le président ad intérim sur l'achat d'avions F-16 aux USA.
Publié: 20:29 heures
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Les ministres des affaires étrangères et de la défense du Pérou ont démissionné mercredi.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les ministres péruviens des affaires étrangères et de la défense ont annoncé leur démission mercredi sur fond de désaccord avec le président par intérim José Maria Balcazar concernant l'achat d'avions de combat F-16 aux Etats-Unis.

Les deux ministres affirment que le contrat a déjà été signé, tandis que le président de gauche a annoncé le report de leur acquisition afin d'en laisser la responsabilité à son successeur, qui sera élu en juin.

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