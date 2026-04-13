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Après une arrestation
Britney Spears a entamé une cure de désintoxication

Britney Spears entame une cure de désintoxication après son arrestation pour conduite sous emprise en Californie. La star, au passé tourmenté, doit comparaître début mai devant la justice américaine.
Publié: il y a 48 minutes
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Britney Spears a entamé une cure de désintoxication, un mois après son arrestation pour conduite sous emprise.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La chanteuse américaine Britney Spears a entamé une cure de désintoxication, ont rapporté dimanche des médias américains, un mois après son arrestation pour conduite sous emprise en Californie.

L'ex-star de la pop avait été arrêtée début mars et placée en détention en Californie, avant d'être rapidement relâchée, selon les archives publiques du shérif du comté de Ventura, près de Los Angeles, qui n'ont pas précisé si elle conduisait sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.

«Il s'agit d'un incident malheureux et totalement inexcusable. Britney va prendre les mesures qui s'imposent et se conformer à la loi», avait réagi l'un de ses représentants dans un communiqué transmis au site Deadline.

Plusieurs médias américains ont rapporté dimanche que la chanteuse de 44 ans avait entamé de son plein gré une cure de désintoxication dans un centre de traitement, sans précision sur sa date exacte d'admission ni sur l'objet de sa prise en charge.

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Britney Spears doit comparaître au tribunal le 4 mai pour son arrestation pour conduite sous emprise, selon le Los Angeles Times.

Déboires amoureux, harcèlement et tutelle

L'interprète de «...Baby One More Time» et «Oops!... I Did It Again», qui a régné sur la planète musique dans les années 2000, a eu une vie mouvementée, sur laquelle elle est revenue dans son autobiographie, «La Femme en moi», publié en octobre 2023.

«J'aimais boire, mais je n'ai jamais perdu le contrôle», y écrit-elle, en reconnaissant aussi avoir pris de l'Adderall, un médicament prescrit pour le traitement de troubles de l'attention et qui appartient à la famille des amphétamines.

Elle y revient sur son enfance pauvre passée dans l'ombre d'un père alcoolique, ses déboires amoureux avec Justin Timberlake, et le harcèlement des paparazzis.

Après sa descente aux enfers en 2007, la chanteuse avait été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui contrôlait son argent et sa vie privée, alors même qu'elle enchaînait les concerts à Las Vegas.

Poussée par ses fans, rassemblés sous le slogan «Free Britney», la pop star a fini par se rebeller et la justice américaine a cassé cette tutelle en 2021.

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