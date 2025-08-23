DE
«Un antécédent très sérieux»
Pyongyang accuse Séoul de tirs de semonce près de la frontière

La Corée du Nord accuse Séoul de tirs de semonce à la frontière, évoquant un risque de tensions croissantes. L'incident aurait eu lieu mardi lors de travaux de fermeture de la frontière par des soldats nord-coréens.
Publié: il y a 40 minutes
En avril, l'armée sud-coréenne avait tiré des coups de semonce après une incursion d'une dizaine de soldats nord-coréens (archives).
Photo: Ahn Young-joon
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Corée du Nord a accusé samedi Séoul d'avoir tiré des coups de semonce en direction de ses soldats aux abords de la frontière, évoquant un risque de tensions croissantes à un niveau «incontrôlable». La Corée du Sud n'a pas confirmé ces tirs dans l'immédiat.

Les faits se sont déroulés mardi alors que des soldats nord-coréens travaillaient à la fermeture permanente de la frontière fortifiée qui divise la péninsule, selon l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA citant un communiqué du lieutenant-général Ko Jong-chol.

Plus de dix coups

Qualifiant l'incident de «provocation sérieuse», Ko Jong-chol a déclaré que les militaires sud-coréens avaient tiré plus de dix coups de semonce en direction de soldats nord-coréens.

«Il s'agit d'un antécédent très sérieux qui pourrait inévitablement entraîner la situation à la frontière sud – où un nombre très important de troupes sont stationnées – vers une confrontation jusqu'à une phase incontrôlable», a-t-il ajouté.

En avril, l'armée sud-coréenne avait tiré des coups de semonce après une incursion de son côté de la frontière d'une dizaine de soldats nord-coréens, qui avaient battu en retraite.

Série de petites intrusions

Les troupes nord-coréennes ont fait une série de petites incursions à travers la frontière l'année dernière, que Séoul a décrit alors comme étant probablement accidentelles. Vendredi Ko Jong-chol avait prévenu que la Corée du Nord répondrait à toute interférence à ses efforts de fermeture permanente de la frontière.

Les deux pays restent techniquement en guerre depuis plus de sept décennies, le conflit qui les avait opposées de 1950 à 1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix.

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, après que le Nord a lancé une série de missiles balistiques en violation des sanctions de l'ONU l'an dernier.

