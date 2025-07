Le nord de la Chine est noyé sous des déluges meurtriers

Des pluies diluviennes frappent le nord de la Chine, causant plus de 30 morts et forçant l'évacuation de milliers de personnes. Pékin est particulièrement touchée, avec 30 décès et plus de 80'000 évacuations, tandis que l'alerte météorologique reste élevée.

Pékin est en proie à des inondations meurtrières. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les pluies diluviennes qui frappent le nord de la Chine ont fait plus de 30 morts, provoqué des glissements de terrain meurtriers et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, ont annoncé mardi les médias d'Etat. L'agence météorologique nationale a émis son deuxième plus haut niveau d'alerte aux précipitations pour la capitale Pékin, sur une échelle en comptant quatre, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Sont également concernées les régions limitrophes du Hebei et la grande ville de Tianjin – où plus de 10'000 personnes ont été évacuées après une crue éclair, selon un média d'Etat –, ainsi que 10 provinces du nord, de l'est et du sud du pays. De fortes précipitations sont attendues jusqu'à mercredi, selon «Chine nouvelle».

Au moins 30 morts

A Pékin, ces violents orages ont fait 30 morts, selon le dernier bilan publié par Chine nouvelle, qui cite les autorités. Dans la capitale, notamment dans les zones rurales situées loin du centre, 80'332 personnes ont été évacuées, a indiqué le journal local Beijing Daily, autre média officiel.

«La pluie a été exceptionnellement intense cette fois, ce n'est pas comme ça normalement», raconte à l'AFP Mme Jiang, une habitante du district pékinois de Miyun, sévèrement touché. «La route est remplie d'eau, donc les gens ne peuvent pas aller travailler», explique-t-elle. Dans le village de Xinanzhuang, visité par des journalistes de l'AFP, des eaux boueuses ont submergé des maisons, des voitures et une route menant à une autoroute.

Des routes coupées

A proximité, des déversoirs évacuaient des torrents d'eau en provenance du réservoir de Miyun, un bassin de retenue dont les autorités ont indiqué qu'il avait atteint son niveau le plus haut depuis sa construction en 1959. Les districts pékinois de Huairou, dans le nord, et Fangshan, dans le sud-ouest, ont également été particulièrement touchés, selon les médias d'Etat.

Le «Beijing Daily» a fait état de dizaines de routes coupées et de plus de 130 villages des environs privés d'électricité. «Soyez attentifs aux prévisions et alertes météorologiques et ne vous rendez pas dans des zones à risque sauf en cas de nécessité», a écrit le journal. Dans la province du Hebei, qui entoure la capitale, un glissement de terrain dans un village, survenu lundi, a tué huit personnes et fait quatre disparus, selon un nouveau bilan annoncé mardi par CCTV.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs inquiets disent ne plus pouvoir joindre des membres de leur famille vivant dans le comté montagneux de Xinglong, à Chengde. Mardi, les secouristes tentaient encore de rejoindre certains villages avec lesquels «tout contact» a été perdu, selon la radio nationale chinoise.

Des millions débloqués

Le dirigeant chinois Xi Jinping a exhorté lundi soir les autorités à tout faire pour secourir les personnes dans le besoin et pour accélérer la mise à l'abri des habitants des zones à risque. Le gouvernement a débloqué 350 millions de yuans (42 millions d'euros) pour les opérations de secours dans neuf régions du pays touchées par les intenses précipitations, a annoncé mardi CCTV.

Une enveloppe séparée de 200 millions de yuans (24 millions d'euros) a elle été réservée pour le vaste territoire de la capitale Pékin, selon la télévision publique. En 2023, de violentes précipitations avaient entraîné la mort de plus de 80 personnes dans le nord et le nord-est de la Chine, dont au moins 29 dans la province du Hebei où de graves inondations avaient détruit maisons et cultures.

Les catastrophes naturelles sont courantes en Chine, surtout durant l'été, quand certaines régions sont submergées par des pluies diluviennes pendant que d'autres sont en proie à d'intenses canicules. La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes. Le géant asiatique est aussi un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, et vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Plus tôt en juillet, des crues subites dans la province du Shandong (nord-est) ont fait deux morts et dix disparus. Par ailleurs, dans la province du Sichuan (sud-ouest), un glissement de terrain sur une autoroute a causé la mort de cinq personnes.