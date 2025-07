La Roumanie frappée par des inondations, trois morts

Des inondations dévastatrices dans le nord-est de la Roumanie ont fait trois morts et forcé l'évacuation de centaines de personnes. Les pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines, détruisant routes et ponts dans la province de Suceava.

La Roumanie est elle aussi frappée par des intempéries violentes, comme ici à Brosteni, au nord du pays. Au moins trois personnes y ont pour l'heure perdu la vie. Photo: Keystone/AP

ATS Agence télégraphique suisse

Des inondations dévastatrices ont touché lundi le nord-est de la Roumanie après des pluies torrentielles, provoquant la mort de trois personnes et l'évacuation de centaines d'autres. Un homme de 66 ans a été retrouvé mort dans un cours d'eau de la province de Suceava, ont annoncé les autorités, alors que plusieurs rivières en crue ont tout emporté sur leur passage.

Deux autres victimes sont à déplorer dans la même région, une femme de 89 ans et une autre de 85 ans. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver d'éventuels disparus. Plusieurs centaines d'habitants ont par ailleurs été évacués, certains par hélicoptère, des images montrant des routes entravées par des débris, des ponts et chaussées détruits et des arbres arrachés.

«Un nombre considérable de foyers ont été touchés», a précisé la préfecture sur Facebook, ajoutant qu'il était encore trop tôt pour donner une évaluation précise des dégâts, des villages restant coupés du monde.

Le réchauffement climatique pointé du doigt

La Roumanie a déjà été affectée l'an dernier par des intempéries qui avaient fait sept morts dans le sud-est du pays. Les inondations liées à de fortes pluies devraient augmenter en Europe dans un contexte de réchauffement climatique qui accroît l'intensité et la fréquence des événements climatiques extrêmes.

Depuis le début de l'été, plusieurs pays, comme la Turquie, la Grèce et la Bulgarie, ont été touchés par d'importantes vagues de chaleur, favorisant la prolifération d'incendies.