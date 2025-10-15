Un sous-marin russe est entré en mer Baltique, suivi par l'armée suédoise en collaboration avec ses alliés. Cette surveillance intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région depuis 2022.

«Pas en guerre, mais pas non plus la paix»

L'armée suédoise assure qu'il ne s'agit que d'une opération de routine malgré des tensions croissantes. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'armée suédoise a annoncé mercredi qu'elle suivait un sous-marin russe entré dans la mer Baltique la veille, évoquant une «opération de routine» en collaboration avec ses alliés militaires. «Un sous-marin russe est entré dans la mer Baltique hier par le Grand Belt», un détroit danois, a déclaré l'armée dans un communiqué.

«Les avions de chasse et navires de guerre des forces armées ont retrouvé le sous-marin dans le Kattegatt (détroit entre le Danemark et la Suède) et le suivent désormais», selon la même source. L'armée suédoise a indiqué qu'il s'agissait d'une «opération de routine se faisant en collaboration étroite avec nos alliés», assurant avoir une «bonne vue d'ensemble de notre voisinage immédiat».

Désinformation et sabotages

Les tensions en mer Baltique ont nettement augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie en février 2022. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson avait estimé en janvier que la Suède n'était «pas en guerre, mais il n'y a pas non plus la paix». Le pays a mis fin à deux siècles de neutralité militaire en rejoignant l'Otan en 2024.

Selon Ulf Kristersson, toute la région de la mer Baltique fait l'objet d'«attaques hybrides», en particulier de la désinformation et des sabotages de câbles sous-marins. «La menace russe va très probablement durer longtemps. Comme doit le faire notre défense», a-t-il ajouté.