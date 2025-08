Un tremblement de terre a provoqué l'émoi sur la côte est des Etats-Unis. Les secousses ont été ressenties dans le New Jersey et à New York. Aucun dégât important n'a été signalé pour l'instant.

Georg Nopper

Un léger tremblement de terre a secoué certaines parties du New Jersey et de New York samedi soir (heure locale). C'est ce qui ressort d'un communiqué du service d'urgence de la ville de New York.

Selon le service sismique américain, le séisme de magnitude 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit à 22h18 (4h18 en Suisse) à une profondeur de dix kilomètres à Hasbrouck Heights, dans le New Jersey.

Répliques possibles

Les secousses ont également été ressenties dans certaines parties de Manhattan et du Bronx. Dans le New Jersey, les secousses ont parfois été ressenties jusqu'à dix secondes.

Comme l'ont indiqué les services d'urgence de New York, il n'y a eu «aucun impact majeur». Une mise en garde est toutefois lancée contre d'éventuelles répliques.