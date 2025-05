Le New York Times s'allie à Amazon pour l'IA, marquant un changement de stratégie. L'accord ouvre également l'accès du journal à l'univers Amazon et à son assistant vocal Alexa+, crucial à l'ère de l'IA générative.

Accord majeur entre Amazon et le New York Times

Photo: IMAGO/UPI Photo

Le New York Times a annoncé jeudi un accord avec Amazon qui autorise notamment le groupe technologique à utiliser les contenus du quotidien américain pour développer ses modèles d'intelligence artificielle (IA) générative. Ce partenariat intervient alors que le groupe de presse est engagé dans une procédure judiciaire civile contre OpenAI, créateur de ChatGPT, qu'il accuse d'avoir entraîné ses modèles d'IA générative avec ses articles sans permission préalable.

Plusieurs groupes de médias se sont déjà entendus avec des grands acteurs de l'IA pour leur permettre d'alimenter leurs logiciels avec la production de leurs journalistes. News Corp (Wall Street Journal et Daily Telegraph entre autres), Le Monde, le Washington Post ou Axel Springer (Politico, Bild et Die Welt) l'ont fait avec OpenAI, Google avec Associated Press, tandis que Mistral s'est lié avec l'Agence France Presse.

Le NYT accessible depuis Alexa+

Il s'agit d'une rupture pour le New York Times, qui s'était jusqu'ici toujours refusé à laisser ses contenus nourrir l'IA générative. Dans la procédure contre OpenAI et Microsoft, le groupe conteste l'interprétation de la partie adverse, qui s'appuie sur la notion juridique d'utilisation équitable (fair use), susceptible de limiter l'application du droit de propriété intellectuelle. L'issue de ce dossier et de plusieurs autres relatifs au même sujet pourrait faire évoluer les relations entre éditeurs de presse et géants technologiques.

Par ailleurs, l'accord dévoilé jeudi ouvre au New York Times la voie de l'univers Amazon et des appareils connectés, en particulier son assistant vocal d'IA Alexa+, un accès de plus en plus crucial aux consommateurs à mesure que l'intelligence artificielle générative se démocratise. La nouvelle a fait bondir le titre du New York Times, qui gagnait 1,85% vers 13H45 GMT à la Bourse de New York et se rapprochait de son plus haut historique, atteint début décembre.