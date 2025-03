Amazon innove dans le streaming avec Prime Video. La plateforme va proposer des doublages générés par intelligence artificielle pour 12 films et séries, en anglais et espagnol.

Selon Amazon, des professionnels vont contrôler la qualité du doublage avant la mise en ligne (archives). Photo: SILAS STEIN

ATS Agence télégraphique suisse

Amazon va proposer des versions doublées grâce à l'intelligence artificielle (IA), sans nouvel enregistrement de voix humaines, pour plusieurs films et séries disponibles sur sa plateforme de streaming Prime Video. YouTube pratique déjà le doublage par IA. Un premier train de 12 films et séries vont ainsi bénéficier, selon les cas, de doublage en anglais et en espagnol destiné au marché latino-américain, selon un communiqué diffusé mercredi. Parmi eux figurent les films «Mi Mama Lora» (2016) et «Long Lost» (2018) ou le long métrage animé «La Légende du Cid» (2003).

«Pour rendre sa vaste librairie en streaming accessible à davantage d'utilisateurs, Prime Video va commencer à proposer du doublage avec IA sur des films et séries qui n'auraient pas été doublés» par des acteurs, a indiqué Amazon.

Déjà le cas sur Youtube

YouTube a été la première plateforme vidéo à s'ouvrir franchement au doublage IA. Après une phase de test, le site de vidéos en ligne a ouvert très largement, en décembre, la possibilité pour les créateurs de contenu d'être doublé automatiquement. Une vidéo postée en anglais est maintenant doublée, via l'IA, en français, allemand, hindi, indonésien, italien, japonais, portugais et espagnol. Si elle est postée dans l'une de ces langues autres que l'anglais, elle ne sera doublée que dans cette dernière. Il ne s'agit néanmoins que de vidéos de créateurs, pas de films ou de séries télévisées.

Amazon est le premier à communiquer sur des programmes de fiction. Le groupe indique que des professionnels contrôleront la qualité du doublage avant mise en ligne. Plusieurs start-up se sont lancées sur ce créneau et proposent déjà des produits aboutis, tel DeepDub, qui peut même moduler l'accent du personnage dans une langue donnée. Au début janvier, la société Lumiere Ventures a annoncé que le film «Armor», avec à l'affiche Sylvester Stallone, sortirait sur Prime Video en France avec une version doublée en français qui recrée, avec l'IA, la voix de l'acteur Alain Dorval. Ce dernier a été la voix française de Sylvester Stallone dans une trentaine de films, mais est décédé en février 2024. L'affaire a suscité un tollé dans le milieu du doublage en France.