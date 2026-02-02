Jack Lang «assume» ses liens passés avec Jeffrey Epstein

Jack Lang assume pleinement ses liens passés avec Jeffrey Epstein, à une époque où rien ne laissait supposer ses crimes. L’ex-ministre dénonce les insinuations et menace de poursuites contre quiconque propagerait des propos diffamatoires.

AFP Agence France-Presse

L'ex-ministre et actuel président de l'Institut du Monde arabe Jack Lang a déclaré lundi à l'AFP assumer «pleinement les liens» qu'il avait pu créer avec Jeffrey Epstein, «à une époque où rien ne laissait supposer (qu'il) pouvait être au coeur d'un réseau de criminalité».

Le nom de Jack Lang, 86 ans, et de sa fille Caroline apparaissent dans plusieurs échanges avec le criminel sexuel américain, décédé en 2019, dans la base de documents publiés vendredi par le ministère américain de la Justice.

«J'ai été profondément heurté par (les) révélations» sur les activités criminelles de Jeffrey Epstein, «comme je le suis aujourd'hui d'être associé à un criminel, par sous-entendus souvent, parfois avec une réelle intention de me nuire. Par conséquent, je suis résolu à poursuivre en justice quiconque propagera à mon sujet des propos menaçants, haineux et diffamatoires», poursuit Jack Lang.

Dans son communiqué à l'AFP, il explique avoir fait la connaissance de Jeffrey Epstein «voici une quinzaine d'années» par l'intermédiaire du réalisateur américain Woody Allen. «Volontiers mécène, il fréquentait alors le tout Paris. Il nous avait séduit par son érudition, sa culture, sa curiosité intellectuelle», poursuit-il, saluant également sa «gentillesse» lors du décès de sa fille Valérie Lang.

«J'assume pleinement les liens»

«Quand je noue un rapport de sympathie, je n'ai pas l'habitude de demander à mon interlocuteur son casier judiciaire. Je fais confiance. J'aime les rencontres fortuites de la vie quotidienne. Ainsi continue à s'ordonner ma vie. Je suis tombé des nues quand j'ai découvert les crimes dont il s'était rendu coupable», poursuit-il. «Les valeurs humaines qui m'habitent, de dignité et de probité notamment, celles qui ont construit ma vie d'homme et de citoyen, sont radicalement étrangères à ces pratiques odieuses. Mes pensées iront toujours aux victimes, nombreuses, de tels agissements.»

«J'assume pleinement les liens que j'ai pu créer, à une époque où rien ne laissait supposer que Jeffrey Epstein pouvait être au coeur d'un réseau de criminalité. Si j'en avais été informé, j'aurais stoppé tout net mes relations avec lui», assure-t-il.

Le ministère américain de la Justice a entrepris vendredi dernier la publication d'une masse de documents supplémentaires concernant Jeffrey Epstein, affirmant avoir ainsi respecté l'obligation imposée à l'administration Trump de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.

Le richissime financier a été retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 à New York avant de devoir être jugé pour avoir monté un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.