DE
FR

Par effort de transparence
Une commission américaine publie un document XXL sur l'affaire Epstein

Une commission de la Chambre des représentants américaine a publié plus de 33'000 pages de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Cette publication intervient alors que le gouvernement américain est accusé de manque de transparence au sujet de ce scandale.
Publié: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
Ghislaine Maxwell (g), compagne de Jeffrey Epstein (d), a récemment pris la défense de Donald Trump.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plus de 33'000 pages de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein ont été rendues publiques mardi soir par une commission de la chambre américaine des représentants. L'affaire enflamme les Etats-Unis jusque dans la base électorale du président américain.

La parution de ces documents, publiés pêle-mêle sur un dossier en ligne partagé, intervient au moment où le gouvernement américain se voit accusé de manque de transparence dans l'affaire impliquant le célèbre financier new-yorkais. Ce dernier est mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

A lire aussi
Après Epstein, Ghislaine Maxwell pourrait devenir la complice de Trump
«Un gentleman en tous points»
Après Epstein, Ghislaine Maxwell pourrait devenir la complice de Trump
L'avenir du prince Andrew mis en péril par un nouveau livre accablant
Charles va-t-il l'expulser?
L'avenir du prince Andrew menacé par des témoignages accablants

Après avoir pendant des mois promis à ses partisans des révélations fracassantes dans l'affaire, le président américain Donald Trump subit un retour de flamme depuis que son gouvernement a annoncé au début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires. Le lancement d'une nouvelle enquête a également été exclu.

Nombreuses théories du complot

Le milliardaire républicain multiplie depuis lors les initiatives pour tenter d'éteindre la polémique. Son ancien avocat personnel Todd Blanche, devenu haut responsable au ministère de la justice, avait interrogé à la fin juillet la complice et compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, avant que le verbatim de cet entretien ne soit publié à la fin août.

La mort, par suicide selon les autorités, de Jeffrey Epstein a alimenté d'innombrables théories du complot. Selon celles-ci, il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus