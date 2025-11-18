il y a 47 minutes

Zelensky veut relancer les négociations de paix pour mettre fin à la guerre avec la Russie

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé mardi se rendre en Turquie mercredi pour tenter de «raviver» des négociations de paix et reprendre les échanges de prisonniers de guerre avec la Russie. «Nous nous employons également à reprendre les échanges de prisonniers de guerre et ramener nos prisonniers à la maison», a-t-il poursuivi.

Les Etats-Unis seront aussi au coeur des discussions. «L'objectif principal est que les Américains se réengagent» dans les efforts de paix, a indiqué un responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, précisant que Zelensky devait rencontrer à Ankara son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan

De son côté, Le Kremlin a indiqué mardi qu'aucun émissaire russe ne se rendrait en Turquie. «Non, il n'y aura pas de représentant de la Russie en Turquie demain», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.

Source: AFP