Zelensky veut relancer les négociations de paix pour mettre fin à la guerre avec la Russie
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé mardi se rendre en Turquie mercredi pour tenter de «raviver» des négociations de paix et reprendre les échanges de prisonniers de guerre avec la Russie. «Nous nous employons également à reprendre les échanges de prisonniers de guerre et ramener nos prisonniers à la maison», a-t-il poursuivi.
Les Etats-Unis seront aussi au coeur des discussions. «L'objectif principal est que les Américains se réengagent» dans les efforts de paix, a indiqué un responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, précisant que Zelensky devait rencontrer à Ankara son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan
De son côté, Le Kremlin a indiqué mardi qu'aucun émissaire russe ne se rendrait en Turquie. «Non, il n'y aura pas de représentant de la Russie en Turquie demain», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.
Source: AFP
La Roumanie évacue deux de ses villages après une attaque russe en Ukraine
Deux villages roumains ont été évacués lundi en bordure du Danube à la frontière avec l'Ukraine, une première causée par l'incendie d'un navire chargé de GPL et touché par une attaque de drone russe. «Une évacuation de la population de Ceatalchioi a été ordonnée à l'aide de minibus», ont déclaré les services de secours dans un communiqué, concernant cette localité d'un peu moins de 300 habitants.
En raison de la «proximité» du feu, des habitants ont aussi été évacués du hameau de Plauru, situé en face du port ukrainien d'Izmaïl, où un navire civil battant pavillon turc et transportant du gaz a été touché selon Kiev.
C'est la première fois que des villages sont évacués en Roumanie, un pays membre de l'OTAN, après une attaque russe en Ukraine. Les secours ont précisé qu'il s'agissait d'une «mesure de précaution».
«A cause du danger imminent d'explosion», les autorités roumaines ont aussi interrompu le trafic routier et naval dans la région. Selon le ministère de la Défense, «aucune violation de l'espace aérien n'a été détectée» après cette «attaque russe» nocturne en Ukraine.
Source: AFP
Une attaque de missile russe tue une adolescente dans l'est de l'Ukraine
Une attaque de missile russe a tué une adolescente et fait au moins neuf blessés dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales tôt mardi.
«L'ennemi a lancé des attaques de missile sur la ville de Berestyn et une fille de 17 ans qui avait été grièvement blessée (...) est morte à l'hôpital», a écrit le gouverneur régional Oleg Synegoubov sur Telegram. «Il y a à l'heure actuelle neuf blessés recensés, dont sept sont hospitalisés», a-t-il ajouté, précisant que les services d'urgence se trouvaient sur les lieux.
Dans la région voisine de Dnipropetrovsk, le gouverneur Vladyslav Gaïvanenko a fait état d'«incendies» à Dnipro liés à une attaque de drone, mais sans mentionner d'éventuels morts ou blessés.
Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Russie cible quasi quotidiennement le pays au moyen de drones ou de missiles. Lundi, des frappes russes dans la région de Kharkiv ont tué au moins cinq personnes et fait d'importants dégâts dans des zones résidentielles, notamment dans une école maternelle, selon les autorités locales.
Source: AFP
L'Ukraine aura besoin de plus de 70 milliards en 2026
L'Ukraine aura besoin l'an prochain de plus de 70 milliards d'euros pour financer sa guerre contre Moscou, que les 27 devront prendre en charge pour l'essentiel, selon un document de la Commission européenne détaillant trois options pour y parvenir. L'UE s'est engagée lors d'un sommet de ses dirigeants en octobre à financer l'effort de guerre de l'Ukraine pour la période 2026-2027. Un sommet crucial aura lieu les 18 et 19 décembre.
Quelque 210 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe sont actuellement sous la garde de la société Euroclear, basée à Bruxelles. Dans sa première option, la Commission propose d'en utiliser quelque 140 milliards pour financer un prêt du même montant à l'Ukraine, qu'elle ne remboursera que si la Russie lui paie des réparations.
Dans la deuxième option, la Commission européenne propose que les pays de l'UE financent directement l'Ukraine sous forme de dons, en fonction de leur propre Produit intérieur brut (PIB). Dans ce cas, un minimum de 90 milliards d'euros d'ici 2027 sera nécessaire, à condition que la guerre prenne fin en 2026, et que les autres pays alliés de l'Ukraine assument le reste, indique la Commission.
Autre solution, un emprunt européen, qui aurait l'avantage de limiter l'impact direct sur les budgets nationaux. Mais, avertit Bruxelles, les intérêts de cet emprunt devront être payés par les Etats membres. Ils devront également apporter des garanties solides, et donc représentant un coût pour leurs budgets, au cas où l'Ukraine ne serait pas en mesure de rembourser ce prêt, a précisé la Commission.
Source: AFP
Varsovie dénonce le «sabotage» d'une voie ferroviaire menant vers l'Ukraine
Le Premier ministre polonais a dénoncé lundi un «acte de sabotage sans précédent» après la découverte de rails endommagés par une explosion sur une voie ferroviaire menant vers l'Ukraine.
«Faire exploser une voie ferrée (...) est un acte de sabotage sans précédent visant la sécurité de l'État polonais et de ses citoyens», a écrit Donald Tusk en anglais sur X, après s'être rendu lundi sur le lieu de l'incident à Mika, à 100 km au sud-est de Varsovie. «Cette route est aussi d'une importance cruciale pour acheminer l'aide vers l'Ukraine», a-t-il ajouté.
Selon le chef du gouvernement, l'atteinte à cette portion de voie «visait probablement à faire dérailler un train», ce qui a pu être évité grâce à la vigilance d'un conducteur qui a repéré les dommages et sonné l'alarme. Personne n'a été blessé. «Nous attraperons les coupables, quel que soit leur commanditaire», a promis Donald Tusk.
Source: AFP
Macron et Zelensky signent un accord d'armement jugé «historique» par Kiev
Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé lundi sur une base aérienne près de Paris un accord d'armement qualifié d'«historique» par le président ukrainien pour «renforcer» l'aviation de combat et la défense aérienne de l'Ukraine.
Le président français a accueilli son homologue sur la base de Villacoublay où des industriels ont présenté au dirigeant du pays en guerre depuis 2022 avec la Russie l'avion de combat français Rafale et son armement, le système de défense anti-aérienne SAMP-T de nouvelle génération, ainsi que plusieurs systèmes de drones.
Ils ont signé une «déclaration d'intention qui porte sur la coopération relative à l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français», qui comprend la vente de 100 avions de combat Rafale et leur armement. Dimanche, sur le réseau X, Volodymyr Zelensky a évoqué «un accord historique» qui prévoit «un renforcement significatif» de l'«aviation de combat, de la défense aérienne, et d'autres équipements de défense» de Kiev.
Source: AFP
Une attaque russe dans l'est de l'Ukraine a fait trois morts
Le bilan d'une attaque russe nocturne à Balakliya, dans l'est de l'Ukraine, a été réévalué à trois morts et dix blessés, ont annoncé lundi matin les autorités locales. «Selon de premières informations, trois personnes ont été tuées» dans cette attaque de missiles, et dix autres ont été blessées, dont plusieurs enfants, a écrit le chef de l'administration militaire de la ville, Vitalii Karabanov, sur le réseau social Telegram.
Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Russie cible quasi quotidiennement le territoire ukrainien, au moyen de drones ou de missiles. Vendredi, au moins six personnes ont été tuées dans un même immeuble à Kiev lors d'une attaque russe.
A l'approche de l'hiver, Moscou multiplie aussi depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures énergétiques. Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations en Russie.
Source: AFP
Moscou revendique la prise de deux nouveaux villages dans le sud de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué dimanche la prise de deux villages dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, où elle avait déjà annoncé cette semaine la prise de deux autres localités. La Russie continuent d'avancer dans cette région partiellement occupée par Moscou, bien que le front y soit beaucoup moins actif que celui de l'Est, où se concentrent des combats.
Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées des localités de Rivnopillia et de Mala Tokmachka. Mala Tokmachka se trouve à 70 km au sud-est de la ville de Zaporijjia, capitale éponyme de la région, et à 13 km du centre urbain d'Orikiv aujourd'hui menacé, qui comptait 14'000 habitants avant le début de la guerre en 2022.
Le village de Rivnopillia se trouve, lui, dans l'est de la région, dont la prise menace d'encerclement la petite ville de Goulaï Pole. Le ministère russe de la Défense a publié des images aériennes de Rivnopillia, montrant des soldats russes brandissant des drapeaux russes au-dessus de plusieurs maisons endommagées du village, sans que l'AFP ait pu vérifier ces images.
Source: AFP
Source: AFP
Ukraine: Zelensky réclame des systèmes de défense aérienne
Le président Volodymyr Zelensky a renouvelé samedi son appel aux partenaires de l'Ukraine pour obtenir davantage de systèmes de défense aérienne, au lendemain de frappes russes qui ont fait sept morts à Kiev.
«L'Ukraine a besoin de soutien pour sauver des vies: davantage de systèmes de défense aérienne, des capacités de protection renforcées et une plus grande détermination de la part de nos partenaires», a déclaré le dirigeant ukrainien sur les réseaux sociaux.
Cet appel survient alors que les autorités ont revu à la hausse le bilan des frappes russes qui ont touché des immeubles d'habitation vendredi à Kiev, après le décès d'une dame âgée qui avait été admise à l'hôpital.
Volodymyr Zelensky a annoncé que l'une des victimes était Nataliia Khodemnchuk, l'épouse d'un agent technique de la centrale nucléaire de Tchernobyl décédé lors de la catastrophe de 1986. «Près de 40 ans plus tard, Nataliia a été tuée dans une nouvelle tragédie, provoquée une fois de plus par le Kremlin», a-t-il souligné.
Source: AFP