Un engagement «inébranlable»
Les Américains jurent ne pas vouloir couper le cordon avec l'Europe

L'armée américaine affirme que le retrait d'une brigade de Roumanie ne signifie pas un désengagement de l'Europe. Elle souligne que cet ajustement démontre une capacité et une responsabilité accrues sur le continent, maintenant son engagement envers l'OTAN.
Publié: il y a 57 minutes
Matt Whitaker, représentant permanent des Etats-Unis auprès de l'OTAN, le 3 juillet 2025, à Des Moines, dans l'Iowa.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le retrait d'une brigade américaine de Roumanie ne signifie pas «un retrait» du continent européen, a affirmé mercredi l'armée américaine.

«Ce n'est pas un retrait américain d'Europe ni un signe d'un engagement réduit envers l'OTAN et l'article 5» de son traité, qui prévoit que chacun des 32 pays de l'Alliance vienne en aide à un pays membre en cas d'attaque, souligne l'armée américaine dans un communiqué de son état-major en Europe. «Au contraire, c'est un signe positif d'une capacité et d'une responsabilité accrues en l'Europe», avancent les Etats-Unis.

L'armée précise que la 2ème Brigade de Combat d'Infanterie de la 101e Division Aéroportée, basée en Roumanie, va regagner son quartier général dans le Kentucky et ne sera pas remplacée. Elle n'indique pas combien de soldats cela concerne, mais une brigade en comprend entre 3000 et 5000. Bucarest a assuré de son côté qu'un millier de soldats resteraient stationnés à l'issue de ce redéploiement.

«Cet ajustement dans la présence des forces (américaines) ne changera pas l'environnement de sécurité en Europe», a encore insisté l'armée américaine. «Les Etats-Unis restent engagés envers la Roumanie» et «notre présence forte et notre engagement durable en Europe demeurent inébranlables», a assuré de son côté l'ambassadeur américain auprès de l'Otan Matt Whitaker.

