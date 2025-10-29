Donald Trump s'adresse aux troupes à bord de l'USS George Washington le 28 octobre 2025 à Yokosuka, au Japon.
Les Etats-Unis ont informé la Roumanie et ses alliés qu'ils allaient réduire une partie de leurs troupes déployées sur le front oriental de l'Europe, a annoncé mercredi le ministère roumain de la Défense dans un communiqué.
«La décision des Etats-Unis est de suspendre la rotation en Europe d'une brigade qui avait des éléments dans plusieurs pays de l'Otan», a précisé le ministère, soulignant que quelque 1000 soldats américains resteraient déployés sur son territoire après cette réévaluation.
