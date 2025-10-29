DE
Les USA lâchent l'Europe
Trump rappelle des soldats placés dans plusieurs pays de l'Otan

Les Etats-Unis ont annoncé une réduction de leurs troupes en Europe, selon le ministère roumain de la Défense. Environ 1000 soldats américains resteront déployés en Roumanie après la suspension de la rotation d'une brigade dans plusieurs pays de l'OTAN.
Donald Trump s'adresse aux troupes à bord de l'USS George Washington le 28 octobre 2025 à Yokosuka, au Japon.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont informé la Roumanie et ses alliés qu'ils allaient réduire une partie de leurs troupes déployées sur le front oriental de l'Europe, a annoncé mercredi le ministère roumain de la Défense dans un communiqué.

«La décision des Etats-Unis est de suspendre la rotation en Europe d'une brigade qui avait des éléments dans plusieurs pays de l'Otan», a précisé le ministère, soulignant que quelque 1000 soldats américains resteraient déployés sur son territoire après cette réévaluation.

