Le chef de l'Otan Mark Rutte va rencontrer Trump ce mardi

Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte se rend mardi à Wasinhgton pour rencontrer Donald Trump (archives).
Photo: OLIVIER MATTHYS
ATS Agence télégraphique suisse
Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte se rend mardi à Washington pour une réunion avec Donald Trump. L'annonce a été faite par son équipe. «Le secrétaire général rencontrera le président américain», a indiqué l'Alliance dans un communiqué sans donner aucun détail sur l'ordre du jour de la réunion. Sa visite doit se prolonger jusqu'à mercredi.
