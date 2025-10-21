DE
Déplacement à Washington
Le chef de l'Otan Mark Rutte va rencontrer Trump ce mardi

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, se rendra à Washington mardi pour rencontrer le président américain Donald Trump. Cette visite de deux jours a été annoncée par l'Alliance, sans préciser l'ordre du jour de la réunion.
Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte se rend mardi à Wasinhgton pour rencontrer Donald Trump (archives).
Photo: OLIVIER MATTHYS
ATS Agence télégraphique suisse

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte se rend mardi à Washington pour une réunion avec Donald Trump. L'annonce a été faite par son équipe. «Le secrétaire général rencontrera le président américain», a indiqué l'Alliance dans un communiqué sans donner aucun détail sur l'ordre du jour de la réunion. Sa visite doit se prolonger jusqu'à mercredi.

