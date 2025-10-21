Publié: il y a 42 minutes

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, se rendra à Washington mardi pour rencontrer le président américain Donald Trump. Cette visite de deux jours a été annoncée par l'Alliance, sans préciser l'ordre du jour de la réunion.

Le chef de l'Otan Mark Rutte va rencontrer Trump ce mardi

Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte se rend mardi à Wasinhgton pour rencontrer Donald Trump (archives). Photo: OLIVIER MATTHYS

ATS Agence télégraphique suisse

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte se rend mardi à Washington pour une réunion avec Donald Trump. L'annonce a été faite par son équipe. «Le secrétaire général rencontrera le président américain», a indiqué l'Alliance dans un communiqué sans donner aucun détail sur l'ordre du jour de la réunion. Sa visite doit se prolonger jusqu'à mercredi.