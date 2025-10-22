Après une envolée, l'or chute en dents de scie

L'or reprenait son souffle mercredi après avoir dévissé de quelque 5% la veille, plombé par des prises de bénéfices après des sommets historiques.

Après une envolée, l'or chute. Photo: Federico Massarelli

AFP Agence France-Presse

L'or poursuit sa dégringolade mercredi, lâchant près de 3% en début d'échanges asiatiques, après avoir dévissé de quelque 5% la veille, plombé par des prises bénéfices après des sommets historiques, et sur fond de regain d'appétit des investisseurs pour le risque.

Vers 06H30 GMT, le métal jaune avançait d'un petit 0,4% à 4142 dollars l'once, après avoir plongé de 3% en début d'échanges asiatiques. Il avait dégringolé jusqu'à -6% la veille.

Ce repli constituait un renversement rapide de la tendance des dernières semaines, qui a vu l'or battre record sur record. Il a atteint un nouveau sommet lundi, à 4381,52 dollars l'once, soit une progression de 67% depuis le début de l'année.

Une semaine volatile

«Le dollar américain s'est renforcé et les investisseurs ont liquidé une partie de leurs avoirs (en or) pour sécuriser leurs profits après une forte hausse du cours», commente Zain Vawda, analyste de Market Pulse. «La situation a été aggravée par le ton conciliant adopté par le président américain Donald Trump sur la Chine (...) un changement de ton qui a apporté un certain soulagement aux marchés nerveux et a pesé sur l'attrait des valeurs refuges», observe-t-il.

«Le catalyseur de ce repli de l'or a été la perception d'un apaisement des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, après que Trump a déclaré espérer conclure un accord commercial lors d'une rencontre avec son homologue Xi Jinping», confirme Daniela Sabin Hathorn, de Capital.com.

La paralysie budgétaire américaine, la guerre commerciale menée par Donald Trump et les risques géopolitiques avaient alimenté l'appétit des investisseurs pour le métal jaune, face à une perte de confiance dans le dollar. La perspective de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont aussi contribué à doper le cours de l'or.

Ce coup de froid de mardi «ne signifie pas que le cours de l'or a atteint un plafond: il pourrait plutôt connaître une semaine volatile, avant de se redresser grâce à des achats à bon compte», tempère Kathleen Brooks, du courtier XTB. De fait, «les raisons de détenir de l'or restent intactes: craintes géopolitiques, dépréciation du dollar, inquiétudes concernant l'inflation... Tant que plusieurs de ces piliers ne commenceront pas à s'effondrer, le risque de baisse pour l'or et l'argent pourrait rester limité», plaide-t-elle.

Ainsi, l'argent, autre actif de réserve, se reprenait lui aussi des couleurs mercredi (+1,01%) après avoir lâché plus de 8% en cours d'échanges la veille.