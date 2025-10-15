Le prix de l'or atteint des sommets historiques, avec une once à 4218,29 dollars américains mercredi. Cette envolée surprenante persiste malgré la progression des marchés boursiers, reflétant les incertitudes économiques et géopolitiques mondiales.

1/4 Les marchés des actions et des métaux précieux sont en pleine ascension. Photo: imago/UPI Photo

Martin Schmidt

Le prix de l’or bat actuellement tous les records: une once (31,1 g) s’échangeait mercredi à 4218,29 dollars américains, soit une hausse de plus de 56% depuis le début de l’année. En francs suisses, la progression est un peu moins marquée, en raison de la faiblesse du dollar: un kilo d’or se négocie désormais à 106'637 francs, soit une augmentation d’environ 39% depuis le 1er janvier. Quelles en sont les raisons? Et cette envolée pourrait-elle annoncer une bulle?

A première vue, l’évolution actuelle surprend: depuis le début de l’année, les marchés boursiers progressent fortement, au point que certains analystes évoquent une forme d’insouciance parmi les investisseurs. Tout semble aller pour le mieux: les actionnaires misent sur une croissance soutenue et des bénéfices en hausse.

De grandes incertitudes

Pourtant, de profondes incertitudes subsistent. «Elles poussent une partie des investisseurs à se détourner des valorisations élevées et à se réfugier dans l’or», explique Jeffrey Hochegger, stratégiste en placement chez Raiffeisen Suisse. La guerre en Ukraine se poursuit, l’endettement public explose dans de nombreux pays et les tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires se ravivent régulièrement. «A l’exception du shutdown américain, ces risques n’ont guère évolué. C’est pourquoi la hausse persistante du prix de l’or reste quelque peu surprenante», ajoute Jeffrey Hochegger.

Au départ, la demande provenait surtout des banques centrales, désireuses de renforcer leurs réserves. Désormais, les investisseurs privés affluent à leur tour, entraînant dans leur sillage une vague de spéculateurs. «Certains craignent de manquer une opportunité et contribuent ainsi à faire grimper encore le cours de l’or», analyse le stratégiste.

Une correction imminente?

Si les tensions mondiales venaient à s’apaiser, une correction du prix de l’or serait probable. «Pour l’instant, rien n’indique que la demande va diminuer», estime Jeffrey Hochegger. Les détenteurs d’or – particuliers et banques centrales – conservent leurs stocks, ce qui limite encore l’offre sur le marché.

Le shutdown américain ajoute une incertitude supplémentaire: il paralyse une partie de l’administration fédérale et bloque la publication de nombreuses données économiques. Si cette situation devait se prolonger, l’économie américaine pourrait ralentir, offrant un nouvel élan au rallye de l’or.