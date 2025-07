Open AI va installer son premier centre de données en Europe

Le créateur d'OpenAI, Sam Altman, le jeudi 8 mai 2025 à Washington, DC Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Les groupes norvégien Aker, britannique Nscale et américain OpenAI ont annoncé jeudi un partenariat en vue d'ouvrir un centre de données destiné à l'intelligence artificielle (IA) dans le nord de la Norvège d'ici à la fin 2026.

Dans le cadre de ce partenariat, baptisé Stargate Norway, Aker et Nscale, propriétaires à parité du centre de données, investiront environ 1 milliard de dollars (plus de 874'000 euros) dans la phase initiale du projet, ont indiqué les trois groupes dans un communiqué commun.

Présenté comme «l'une des premières gigafabriques d'IA européennes», le centre de données sera construit par Nscale à Kvandal, près de Narvik, dans le nord de la Norvège, et sera exclusivement alimenté par des énergies renouvelables, la région disposant de ressources hydroélectriques abondantes.

Premier site en Europe

OpenAI, le spécialiste américain de l'IA générative (chatGPT), sera un client de lancement. C'est «la première initiative d'OpenAI en matière de centre de données sur le continent ainsi que le tout premier site européen dans le cadre de son programme 'OpenAI for Countries'», souligne le communiqué.

«L'Europe a besoin de davantage de capacités de calcul pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA au bénéfice de tous les Européens – des développeurs et chercheurs aux startups et scientifiques – et nous voulons contribuer à rendre cela possible», a affirmé son patron, Sam Altman. Les puces – jusqu'à 100'000 installées d'ici la fin 2026 – seront fournies par le géant technologique américain Nvidia.