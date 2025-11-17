il y a 28 minutes

Un ministre israélien appelle à arrêter Mahmoud Abbas si la Palestine est reconnue à l'ONU

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a appelé lundi à l'arrestation du président palestinien Mahmoud Abbas, et à l'assassinat de hauts responsables palestiniens dans le cas où le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcerait en faveur d'un Etat palestinien.

«S'ils accélèrent la reconnaissance de cet Etat fabriqué, si l'ONU le reconnaît, vous (...) devez ordonner des assassinats ciblés de hauts responsables de l'Autorité palestinienne, qui sont des terroristes à tous les égards (et) ordonner l'arrestation d'Abou Mazen» (surnom de M. Abbas), a déclaré M. Ben Gvir devant des journalistes en apostrophant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer lundi soir à New York sur un projet de résolution américain soutenant le plan de paix pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump. Ce plan entrevoit à terme la possibilité de la création d'un Etat de Palestine souverain et indépendant, perspective à laquelle s'oppose fermement le gouvernement Netanyahu.