Un ministre israélien appelle à arrêter Mahmoud Abbas si la Palestine est reconnue à l'ONU
Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a appelé lundi à l'arrestation du président palestinien Mahmoud Abbas, et à l'assassinat de hauts responsables palestiniens dans le cas où le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcerait en faveur d'un Etat palestinien.
«S'ils accélèrent la reconnaissance de cet Etat fabriqué, si l'ONU le reconnaît, vous (...) devez ordonner des assassinats ciblés de hauts responsables de l'Autorité palestinienne, qui sont des terroristes à tous les égards (et) ordonner l'arrestation d'Abou Mazen» (surnom de M. Abbas), a déclaré M. Ben Gvir devant des journalistes en apostrophant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer lundi soir à New York sur un projet de résolution américain soutenant le plan de paix pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump. Ce plan entrevoit à terme la possibilité de la création d'un Etat de Palestine souverain et indépendant, perspective à laquelle s'oppose fermement le gouvernement Netanyahu.
Netanyahu dénonce la violence d'une «poignée d'extrémistes» israéliens
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé lundi soir les violences d'une «poignée d'extrémistes» non représentative selon lui des colons qui vivent en Cisjordanie occupée, après une nouvelle attaque contre un village palestinien.
«Je prends très au sérieux les émeutes violentes fomentées par une poignée d'extrémistes qui ne représentent pas les colons en Judée-Samarie (ndlr: la Cisjordanie) et qui tentent de se faire justice eux-mêmes», a déclaré Netanyahu dans un communiqué.
«Je compte m'occuper personnellement de cette question et convoquer les ministres concernés dès que possible pour répondre à ce phénomène grave», a-t-il dit sur fond de multiplication des attaques et alors qu'un village palestinien a été attaqué dans la soirée près de Bethléem dans ce qui semble être une réaction au démantèlement, dans les environs, d'un avant-poste de colonisation juive par les forces de sécurité israéliennes.
Israël démantèle un avant-poste en Cisjordanie
Les forces de sécurité israéliennes ont évacué et démoli lundi un avant-poste de colonisation juive dans la région de Bethléem, en Cisjordanie occupée, a annoncé lundi un organisme du ministère de la Défense.
Selon des images de vidéos tournées sur place et relayées sur les réseaux sociaux et dans les médias israéliens, d'importantes forces ont été déployées à cet avant-poste de Tzour Misgavi, dans le bloc de colonies du Goush Etzion, au sud de Jérusalem. Selon les médias israéliens, 25 familles ont été évacuées.
«L'évacuation fait suite à un ordre signé par le commandant de la région Centre de l'armée israélienne après que des activités criminelles et de graves incidents de violence sur le site ont affecté la sécurité de la zone», a écrit le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.
Netanyahu réitère son opposition à tout Etat palestinien
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et plusieurs membres de son gouvernement ont réitéré leur opposition à un Etat palestinien. Un vote est prévu lundi au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet américain de résolution sur Gaza, qui en évoque cette possibilité à l'avenir.
Contrairement aux versions précédentes, le nouveau projet de résolution, qui endosse le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza, évoque l'avenir d'un possible Etat palestinien, auquel le gouvernement israélien s'oppose fermement de longue date.
«Il n'y aura jamais d'Etat palestinien»
«Notre opposition à un Etat palestinien sur quelque territoire que ce soit n'a pas changé», a dit le Premier ministre en ouvrant dimanche le conseil des ministres. Il a affirmé n'avoir pas besoin en la matière de «leçons de personne».
Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich l'avait accusé samedi d'avoir fait «silence» depuis la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France et plusieurs autres pays en septembre. «Formulez immédiatement une réponse appropriée et ferme qui clarifiera au monde entier: il n'y aura jamais d'Etat palestinien sur les terres de notre patrie», a écrit Bezalel Smotrich sur X.
Autre figure d'extrême droite du gouvernement, Itamar Ben Gvir a indiqué sur les réseaux sociaux que son parti, Force Juive, ne ferait partie «d'aucun gouvernement qui accepterait» la création d'un Etat palestinien. Les ministres de la Défense, Israël Katz, et des Affaires étrangères, Gideon Saar, ont eux aussi martelé sur X leur refus de tout Etat palestinien.
Le vote sur la résolution américaine pour Gaza est programmé lundi au Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera lundi sur un projet de résolution américaine endossant le plan de Donald Trump sur Gaza, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.
Le projet de texte plusieurs fois modifié, vu par l'AFP, prévoit notamment de donner un mandat jusqu'à fin décembre 2027 à un «comité de la paix» censé être présidé par Donald Trump et d'autoriser le déploiement d'une «force de stabilisation internationale».
Un hôpital de Gaza affirme avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens
L'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé vendredi avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas palestinien et Israël. Les dépouilles sont arrivées à l'hôpital «dans le cadre de la 13e série d'échanges de corps, portant le nombre total de corps reçus à 330».
Selon l'accord conclu sous pression américaine, Israël doit rendre 15 dépouilles palestiniennes pour chaque corps d'otage israélien remis. Jeudi soir, Israël a confirmé avoir reçu la dépouille de l'otage israélien Meny Godard.
Un rapport dénonce la «complicité» des pays ayant livré du pétrole à Israël
Vingt-cinq pays ont approvisionné Israël en pétrole durant la guerre dans la bande de Gaza, selon un rapport publié jeudi par l'ONG Oil Change International qui dénonce un système énergétique fossile alimentant à la fois la crise climatique et ce qu'elle qualifie de «génocide».
Ce rapport, rendu public en marge de la COP30 au Brésil, montre que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont fourni 70% des livraisons de brut entre le 1er novembre 2023 et le 1er octobre 2025. La Russie, la Grèce et les Etats-Unis figurent en tête des exportateurs de produits pétroliers raffinés vers Israël, les Etats-Unis étant le seul pays à fournir du JP-8, un carburant pour avions militaires.
«Les Etats ayant approvisionné Israël en carburant pendant cette période l'ont fait en pleine connaissance de ses atrocités, affirme Oil Change International, qui milite pour l'abandon progressif des énergies fossiles. Leur complicité est documentée ici pour les tenir responsables. Ces Etats doivent reconnaître leur rôle dans ce génocide et cesser leur complicité», ajoute-t-elle.
L'ONG a mandaté le cabinet d'études Data Desk pour analyser les flux pétroliers, identifiant 323 expéditions durant la période étudiée, totalisant 21,2 millions de tonnes.
Israël confirme que la dernière dépouille rendue est celle de l'un de ses otages
Israël a confirmé jeudi soir que la dépouille rendue un peu plus tôt à Gaza par les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad islamique était bien celle d'un otage, l'Israélien Meny Godard, tué le 7 octobre 2023 à l'âge de 73 ans.
«A l'issue du processus d'identification par l'Institut national médico-légal [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de Meny Godard que leur proche avait été rapatrié en Israël», indique un communiqué du Bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Deux adolescents palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi soir la mort de deux adolescents de 15 ans sous des balles israéliennes près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, où l'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir «éliminé deux terroristes».
Le ministère de la Santé palestinien a annoncé sans plus de détail «le martyre de Bilal Bahaa Ali Baaran (15 ans) et Mohammad Mahmoud Abou Ayache (15 ans) tués par des balles de l'occupation [Israël, NDLR], cet après-midi, jeudi, près de Beit Omar, au nord de Hébron».
L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que des soldats en opération dans le secteur de Karmei Tzur, colonie juive voisine du village palestinien de Beit Omar, à quelques kilomètres au nord de Hébron, avaient «éliminé deux terroristes en passe de perpétrer une attaque». Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.
Israël a reçu la dépouille d'un des quatre derniers otages à Gaza
Israël a reçu via le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'une des quatre dernières dépouilles gardées comme otages par le mouvement islamiste palestinien Hamas ou ses alliés à Gaza, a annoncé jeudi soir le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Le cercueil, remis dans la bande de Gaza à l'armée israélienne et au Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, va être transféré en Israël et acheminé jusqu'à l'Institut national de médecine légale, à Tel-Aviv, afin que la dépouille soit identifiée, précise le communiqué.
Le Hamas et le Jihad islamique annoncent la remise d'une nouvelle dépouille d'otage
Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont annoncé la remise à 18h00 GMT d'une nouvelle dépouille d'un otage se trouvant à Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dans le territoire palestinien sous la pression des Etats-Unis.
«Les Brigades Al-Quds (branche armée du Jihad islamique, NDLR) et les Brigades Ezzedine al-Qassam (branche militaire du Hamas, NDLR) vont remettre le corps d'un des prisonniers de l'occupation, qui a été retrouvé aujourd'hui dans la région de Morag au nord de la ville de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, à 20h00 heure de Gaza» (18 heures GMT), écrit le Hamas dans un communiqué. Sur les 28 otages décédés que le Hamas a acceptés de remettre à Israël dans le cadre de l'accord, 24 ont été restitués à ce jour.
