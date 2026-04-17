DE
FR

Ce sera plutôt la prison à vie
La Birmanie annule toutes les condamnations à mort

Le dirigeant birman Min Aung Hlaing a annoncé ce vendredi la suppression des condamnations à mort, l'une de ses premières décisions depuis son installation comme président civil, cinq ans après le coup d'Etat. Les peines capitales seront remplacées par la prison à vie.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Le dirigeant birman Min Aung Hlaing a annoncé vendredi la suppression de toutes les peines de mort.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le dirigeant birman Min Aung Hlaing a ordonné vendredi l'annulation de toutes les condamnations à mort, l'une de ses premières mesures officielles depuis sa récente installation comme président civil, cinq ans après son coup d'Etat. «Les personnes purgeant des peines de mort verront leurs peines commuées en emprisonnement à vie», a indiqué le dirigeant de 69 ans dans un communiqué.

Selon des défenseurs des droits humains, la junte militaire qui a pris le pouvoir en 2021 a alors relancé les exécutions, après des décennies d'interruption, à destination des dissidents. Plus de 130 personnes ont été condamnées à mort l'année suivante, d'après l'ONU, mais les chiffres précis sont difficiles à établir dans un pays au système judiciaire opaque, en proie à une guerre civile.

30'000 personnes emprisonnées pour des raisons politiques

La mesure a été annoncée dans le cadre d'une amnistie plus large pour marquer le Nouvel An birman, Thingyan, l'une des nombreuses célébrations nationales à l'occasion desquelles des grâces sont traditionnellement accordées. Plus de 4300 prisonniers doivent être libérés, selon un communiqué, ainsi que près de 180 ressortissants étrangers. Toutes les peines inférieures à 40 ans doivent par ailleurs être réduites d'un sixième.

A lire aussi
Le chef de la junte s'installe comme président de la Birmanie
Une mascarade démocratique?
Le chef de la junte s'installe comme président de la Birmanie
Le chef de la junte birmane visé par une plainte pour «génocide»
Déposée par une femme Rohingya
Le chef de la junte birmane visé par une plainte pour «génocide»

A l'extérieur de la prison d'Insein à Rangoun, des familles attendaient sous une chaleur écrasante de savoir si leurs proches incarcérés feraient partie des graciés. «Mon frère a été emprisonné pour des raisons politiques», a déclaré à l'AFP Aung Htet Naing, 38 ans. «Il n'a pas été inclus dans les grâces précédentes donc on ne veut pas nourrir trop d'espoirs».

Selon l'Association d'aide aux prisonniers politiques, plus de 30'000 personnes ont été emprisonnées pour des motifs politiques depuis le coup d'Etat de 2021. La prisonnière politique la plus célèbre du pays, la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, purge une peine de 27 ans dans un endroit tenu secret.

Min Aung Hlaing a été installé à la présidence la semaine dernière à l'issue d'un processus électoral dénoncé à l'international comme une manoeuvre pour prolonger le régime militaire sous un déguisement civil. Cette transition s'est accompagnée de reculs sur certaines mesures de répression. Des gestes présentés comme des efforts de réconciliation, mais que des observateurs qualifient de mesures cosmétiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus