L'armée russe ne cesse de progresser en Ukraine. Donald Trump peut-il mettre fin à la guerre ? Photo: KEYSTONE

Robin Bäni

Arrêter l'aide militaire à Kiev? Insister sur les négociations avec Moscou jusqu'à ce que tout se termine par une paix dictée? Donald Trump a un jour déclaré que l'aide américaine à l'Ukraine était trop chère et qu'il voulait mettre fin à la guerre. Mais mercredi, Trump s'est entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky. Les médias américains rapportent qu'il a promis au président ukrainien de ne pas laisser tomber son pays. Les détails concrets d'une solution de paix n'ont toutefois pas été abordés.

Qu'en est-il maintenant? La promesse de Trump d'instaurer rapidement la paix n'était-elle que de la rhétorique électorale? Blick s'est entretenu avec cinq experts.

«Kiev peut encore tomber» – Ian Garner, chercheur sur le totalitarisme

La victoire de Donald Trump marque le début de la fin des espoirs ukrainiens de reconquérir les territoires occupés. Il pourrait même y avoir d'autres avancées russes, jusqu'à la chute de Kiev. Car il est clair que Trump va mettre fin au soutien. C'est le moyen le moins cher et le plus simple pour Trump de tenir sa promesse de mettre fin à la guerre. Ses partisans le célébreront, car la plupart pensent à tort que le sort de l'Ukraine ne concerne pas l'Occident. Et Trump savourera les applaudissements qui suivront un accord de paix bon marché avec Poutine.

Mais cet accord ne peut rien résoudre. Un conflit «gelé» ne donnerait à Poutine que le temps de planifier une nouvelle campagne contre un pays dont il pense qu'il doit faire partie de la «Grande Russie». Quoi qu'il en soit, de nombreux Ukrainiens continueront néanmoins à se battre pour libérer leurs compatriotes. Car les soldats russes torturent, violent et tuent dans les territoires occupés. Kiev peut encore tomber, mais la guerre ne s'arrêtera pas tant que le régime de Vladimir Poutine n'appartiendra pas à l'histoire.

«On pourrait imaginer un sommet de bromance avec Poutine» – Nicole Deitelhoff, chercheuse sur la paix

Même si Kamala Harris avait gagné, la situation serait de toute façon difficile pour Kiev. Même parmi les démocrates, le soutien s'amenuise et Harris aurait eu à faire face à un Congrès dominé par les républicains. De toute façon, l'élection américaine n'a pas été une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Avant même de prendre ses fonctions, on pourrait imaginer un sommet de bromance entre Trump et Poutine, au cours duquel le futur président américain dirait: tu obtiens ce que tu as conquis jusqu'à présent et tu laisses le reste de l'Ukraine tranquille. Il n'y a pas de meilleur accord. Pour le reste, nous envoyons à l'Ukraine tout ce que nous avons.

Nous ne devrions pas sous-estimer Trump. Il se voit comme un homme fort, capable de diriger, d'apporter le changement. Même si les Européens continuent de soutenir Kiev, cela signifie pour l'Ukraine qu'elle doit s'avouer vaincue à long terme. Qu'elle doit accepter de perdre des parties de son territoire

«Poutine ne veut pas négocier avec Zelensky» – Ulrich Schmid, historien de l'Europe de l'Est

Il est très improbable que Trump puisse mettre fin à la guerre. Rappelons que les efforts de paix du républicain avec la Corée du Nord ont échoué en 2019. Son entourage propose désormais de réduire le niveau de la guerre. Une telle solution est inacceptable pour Poutine, qui spécule clairement sur le fait que les ressources de l'Ukraine (et de l'Occident) s'épuisent plus vite que les siennes.

Trump veut servir de médiateur entre Kiev et Moscou. Rien que cela, Poutine le refuse car il ne veut pas négocier avec Zelensky, mais avec Trump. Du point de vue du président russe, l'Ukraine est un objet de négociation dont le sort doit être décidé par les deux grandes puissances que sont les Etats-Unis et la Russie. Une réduction de l'aide militaire américaine à l'Ukraine n'est pas non plus à attendre immédiatement sous une nouvelle administration Trump.

La plupart des candidats au poste de secrétaire d'État considèrent qu'une éventuelle défaite de l'Ukraine face à la Russie serait une défaite stratégique pour les États-Unis. Une faiblesse dans la guerre en Ukraine saperait l'autorité de Washington aux yeux de Pékin - et Pékin est, du point de vue de Trump, le principal adversaire des Etats-Unis.

«Trump pourrait augmenter l'aide en armes» – Maria Avdeeva, experte en sécurité

Pour négocier, il faut deux parties – et Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre. Pourquoi le ferait-il? La Russie contourne les sanctions, a suffisamment d'armes à moyen terme et progresse régulièrement. Pour l'Ukraine, la situation sur le front est actuellement sombre.

Toute tentative de «geler» la guerre échouera. Trump peut stopper l'aide en armes pour faire pression sur Kiev, mais cela ne fera qu'inciter Poutine à continuer de conquérir du terrain. La seule façon d'arrêter Poutine est d'apporter un soutien massif à Kiev. C'est pourquoi je ne pense pas que l'Amérique se retire complètement et laisse tomber l'Ukraine.

Il est même possible que Trump finisse par augmenter l'aide en armes et autorise également des attaques avec des missiles américains sur le sol russe. Le fait que Trump soit fondamentalement considéré comme imprévisible peut se révéler être un avantage pour Kiev.

«Trump ne sait probablement pas encore comment traiter l'Ukraine» - Marcel Berni, expert en stratégie

Le gouvernement de Joe Biden fera tout pour que le plus d'aide américaine possible parvienne à l'Ukraine d'ici l'investiture de Trump. Au-delà de la rhétorique de la campagne électorale, Trump ne sait probablement pas encore comment traiter l'Ukraine. De plus, la composition de son cabinet est encore incertaine. Il n'en reste pas moins qu'à partir du 20 janvier 2025, un vent imprévisible devrait souffler sur l'Ukraine en provenance de Washington.

Pour l'instant, on ne peut que spéculer sur les conséquences militaires. Trump a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il souhaitait mettre fin à la guerre en Ukraine «dans les 24 heures.» Un accord de paix sur le dos de l'Ukraine serait un scénario. Un gel du front actuel en est un autre. Mais quoi qu'il en soit, l'Ukraine s'apprête à passer un hiver très difficile.