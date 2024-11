Après sa réélection, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont échangé au téléphone en présence d'Elon Musk. Les détails de la conversation soulignent à quel point l'homme le plus riche du monde pourrait devenir influent sur le plan de la politique internationale.

Trump et Musk donnent peu d'espoir à Zelensky de gagner contre la Russie

Le milliardaire de plus en plus influent

1/5 Elon Musk est devenu une personne importante dans l'entourage proche du président américain élu Donald Trump. Photo: AFP

Daniel Kestenholz

Né en Afrique du Sud, Elon Musk ne pourra jamais devenir président des États-Unis. Selon la Constitution, seuls les citoyens américains de naissance peuvent le faire. Mais même en tant que citoyen américain naturalisé, le milliardaire sera directement au centre du pouvoir lors de la deuxième présidence du président élu Donald Trump.

Le républicain lui doit beaucoup pour sa victoire et de nouveaux détails suggèrent désormais à quel point Musk pourrait devenir puissant sous la deuxième administration Trump. Le portail d'information américain Axios a rapporté vendredi que Musk a participé à la conversation téléphonique de 25 minutes que Trump a eue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au lendemain de sa victoire électorale.

Trump tend le combiné à Musk

Selon le «New York Times», le président élu des Etats-Unis a entre-temps passé le combiné à Elon Musk, «de plus en plus influent», qui se trouvait dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago en Floride (Etats-Unis). Comme le rapporte le «Wall Street Journal», la participation de Musk à l'appel téléphonique n'était pas prévue. Il serait entré dans la pièce pendant que Trump et Zelensky parlaient.

Selon des sources proches de la conversation téléphonique, Donald Trump a assuré au président ukrainien de son soutien mais aurait toutefois évité de lui faire des promesses d'aide concrètes. Elon Musk, quant à lui, aurait assuré à Volodymyr Zelensky qu'il continuerait à soutenir Kiev avec des satellites Starlink, dont dépendent les communications et la défense de l'Ukraine.

Selon Axios, Volodymyr Zelensky aurait eu le sentiment que l'entretien avec Donald Trump et Elon Musk s'était bien déroulé pour l'Ukraine. L'entretien téléphonique n'a «pas laissé de sentiment de désespoir» au président ukrainien. Donald Trump n'abandonnera pas l'Ukraine, mais il «veut donner une chance à la diplomatie».

«Des pertes pour l'Ukraine»

L'éléphant dans la pièce a toutefois été évité, a ajouté le média américain. «Donald Trump et Volodymyr Zelensky ne se sont pas étendus sur les mesures politiques comme le prétendu plan de Trump pour mettre fin à la guerre d'un claquement de doigts ou la perspective d'une aide américaine supplémentaire.»

Volodymyr Zelensky est par conséquent resté réservé après l'entretien. En visite à Budapest jeudi, il a souligné qu'il saluait certes l'appel rapide de Donald Trump. Mais il ne peut «pas encore savoir» quel sera finalement le plan du président américain. «Si c'est pour aller vite, cela signifie des pertes pour l'Ukraine, a-t-il déclaré. Je ne comprends tout simplement pas encore comment il pourrait en être autrement.»

« Il n'y a aucune chance que Vladimir Poutine perde la guerre Elon Musk »

Donald Trump a déjà rompu ses promesses électorales de mettre fin à la guerre en Ukraine «dans un délai d'un jour après son élection.. Il n'a pas non plus encore parlé au président russe Vladimir Poutine depuis sa victoire électorale. Le maître du Kremlin a souligné jeudi qu'il décrocherait le téléphone lorsque Donald Trump appellerait. A la question de savoir s'il était prêt à avoir des entretiens avec Donald Trump avant même son entrée en fonction, Vladimir Poutine a déclaré lors de la réunion annuelle du club Valdaï, à Sotchi, que son gouvernement était «prêt».

Peu d'espoirs de victoire

Ni Donald Trump ni Elon Musk n'ont jamais laissé entendre qu'ils espéraient une victoire militaire de l'Ukraine. Au début de cette année, Elon Musk a même déclaré lors d'un entretien Spaces sur X avec des sénateurs républicains que l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre contre la Russie.

«Il n'y a aucune chance que Vladimir Poutine perde», a déclaré Elon Musk. Selon lui, fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine conduirait à la mort inutile de soldats ukrainiens. «Les dépenses n'aident pas l'Ukraine», a-t-il poursuivi. «Laisser ces jeunes mourir pour rien est une erreur et doit cesser.»

Les plans de paix de Musk et de Trump

Le Starlink d'Elon Musk est certes crucial pour l'effort de guerre de l'Ukraine. Mais il y a un mois encore, le miliardaire se moquait des exigences du président ukrainien concernant les milliards américains. Dès 2022, Elon Musk a présenté son propre plan de paix avec des référendums de l'ONU dans les territoires occupés par la Russie. Le plan attribue la Crimée à Moscou et reviendrait à ce que la Russie conserve les territoires ukrainiens occupés.

Le plan de paix de Donald Trump, dont les détails ne sont pas encore disponibles, est similaire. Selon le «Wall Street Journal», l'une des idées de Donald Trump est une zone démilitarisée le long du front. L'Ukraine devrait également s'engager à ne pas adhérer à l'OTAN pendant au moins 20 ans, et recevrait en contrepartie une aide militaire américaine supplémentaire.