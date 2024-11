Depuis la victoire de Trump, Elon Musk a gagné... 26 milliards de dollars

1/2 Elon Musk a de quoi être heureux. Depuis l'élection de Donald Trump, les actions Tesla se sont envolées, ajoutant 26 milliards au patrimoine de son patron. Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

On peut reprocher beaucoup de choses à Elon Musk, mais il y a un domaine dans lequel il excelle: l'investissement. En effet, le fervent défenseur de Donald Trump, décrit par le futur président lui-même de «génie», a vu son patrimoine bondir de... 26,5 milliards de dollars! 23 milliards de francs suisses, rien que ça.

Un bon retour sur investissement pour le natif d'Afrique du Sud qui a contribué à hauteur de 118 millions de dollars à la campagne du candidat républicain, souligne «Le Parisien» jeudi 7 novembre. Selon les données de Bloomberg, le patron de Tesla, SpaceX et X, renforce sa position d'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 290 milliards. Avec Donald Trump à la Maison Blanche, Elon Musk devrait continuer sur sa lancée en empochants de juteux contrats gouvernementaux.

Les marchés mondiaux s'extasient

Le milliardaire sud-africain n'est pas le seul à avoir gagné beaucoup avec l'élection de Donald Trump. Les marchés mondiaux aussi: le dollar, le bitcoin, les taux américains ainsi que certains actifs ont bondi. Quant à Tesla, son action a augmenté de 14,75%.

Et ce n'est pas la première fois de l'année que l'entreprise du patron controversé crève le plafond. Fin octobre, sa fortune avait bondi de 30 milliards. Il le doit à une hausse de l'action Tesla de 22%.

Une entrée à la Maison Blanche

Lors de son discours de victoire mardi soir, Donald Trump n'a pas tari d'éloge sur l'homme d'affaires sud-africain. «Une étoile est née: Elon» a déclaré le candidat républicain dans un long hommage, avant de conclure «c'est pour ça que je t'aime Elon».

Il semblerait que leur relation passionnelle ne soit pas près de s'arrêter en si bon chemin. En effet, Donald Trump laisse fortement entendre qu'il a une place pour lui à la Maison Blanche: «Elon Musk, on serait ravi de l'avoir dans notre administration. On est très inclusif», déclarait-il mardi soir. Les médias américains comme le «New York Post» pressentent Elon Musk comme proche conseiller de Donald Trump, avec un rôle très influent sur les questions spatiales et commerciales.

Un point de discorde?

Toutefois, les deux milliardaires ont un point de discorde: les voitures électriques. Le futur président les critique ouvertement en affirmant qu'elles sont trop chères, avec une autonomie limitée et destructrices pour les emplois et l'industrie automobile américaine. En juillet Elon Musk a indiqué ne pas être inquiet de cette position, rappelle CNN.

Le patron Tesla voit dans l'élection du républicain, une aubaine dans la suppression de normes et de réglementations étatiques. Ainsi, Donald Trump pourrait donner son feu vert à la fabrication de véritables voitures autonomes et des «robotaxis» portés par Tesla. L'avenir nous dira si cette relation durera ou si c'est l'amour qui les a rendus aveugle.