Alors que les cryptos Trump se sont envolées lors de son élection, elles se sont effondrées tout aussi vite. Des experts dénoncent une escroquerie classique de la part de gros investisseurs qui revendent la totalité de leurs avoirs lorsque le cours est au plus haut.

Donald Trump est récemment devenu un grand fan de crypto-monnaies. Photo: keystone-sda.ch

Blick

Après la victoire électorale de Donald Trump, les bourses ont ouvert dans le vert un peu partout dans le monde ce matin. Le S&P 500 a par exemple enregistré sa meilleure journée de négociation de l'année et a progressé de 2,5%. Le marché des cryptomonnaies a réagi de manière encore plus exubérante: le leader du secteur, le bitcoin, a atteint un nouveau record absolu et a dépassé les 76'000 dollars.

Mais il y a aussi de très grands perdants dans le camp Trump. Les partisans du républicain ont lancé par le passé différentes petites crypto-monnaies, appelées «meme coins». En d'autres termes: ces monnaies n'ont pas d'utilité réelle, elles ne sont qu'un objet de spéculation.

Le «Daddy Trump Coin» et le «Maga Trump Coin» sont particulièrement appréciés des partisans du prochain président des Etats-Unis. Mercredi matin à 5 heures (heure suisse), lorsqu'il est devenu clair pour la plupart des observateurs politiques que Trump allait gagner la course à la Maison-Blanche, les deux cours ont explosé. Mais le feu de paille n'a été que de courte durée.

Les crypto-requins escroquent les petits investisseurs

Quelques secondes après le pic, les deux cryptos Trump se sont écroulées et restent depuis au plus bas. Le «Maga Trump Coin» a perdu 26% de sa valeur, et le «Daddy Trump Coin» 61%!

Les experts du marché des crypto-monnaies parlent d'une arnaque classique. Les «requins de la crypto», des personnes fortunées qui possèdent une grande partie des unités en question, ont vendu l'ensemble de leurs stocks dans les secondes qui ont suivi le pic afin de réaliser des bénéfices stratosphériques. Ces gros investisseurs se concertent, afin de réaliser un coup coordonné, et d'empocher le plus gros bénéfice sans qu'aucun d'eux ne soit lésé.

Les victimes sont les petits investisseurs et les fans de Trump qui avaient spéculé sur une victoire de leur républicain et qui espéraient un gros bénéfice. Comme les «crypto-requin» ont tout vendu, ils se retrouvent aujourd'hui avec des coins qui ne valent plus un clou. Selon l'investissement, cela peut leur coûter très cher.