DE
FR

Deux personnes dans un état préoccupant
L'auteur de l'attaque à Oléron dit avoir «suivi les ordres d'Allah»

Sur l'île touristique d'Oléron, un automobiliste radicalisé a délibérément percuté cinq piétons et cyclistes. Le suspect, récemment converti à l'islam, aurait agi selon «les ordres d'Allah», mais sans lien avec des groupes terroristes.
Publié: 19:56 heures
Partager
Écouter
L'homme, âgé de 35 ans, a délibérément percuté cinq piétons ou cyclistes mercredi sur l'île d'Oléron.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'automobiliste qui a volontairement blessé cinq personnes mercredi sur l'île touristique d'Oléron dans l'ouest de la France, s'est récemment radicalisé sur le plan religieux et a dit «avoir suivi les ordres d'Allah», selon la justice qui a écarté tout lien avec «des organisations terroristes».

A lire aussi
Le parquet antiterroriste ne se saisit pas de l'attaque à l'île d'Oléron
En garde à vue
Le parquet antiterroriste ne se saisit pas de l'attaque à l'île d'Oléron
Il fonce sur des personnes en criant «Allah Akbar» à l'île d'Oléron
Plusieurs blessés graves
Il fonce sur des personnes en criant «Allah Akbar» à l'île d'Oléron

Le suspect, qui s'est converti récemment à l'islam, a déclaré «avoir suivi les ordres d'Allah» lui demandant de faire «un sacrifice», a expliqué à la presse le procureur de La Rochelle (Ouest), Arnaud Laraize. Il a requis son inculpation pour tentative d'assassinat en ayant «tenté d'attenter à la vie de sept personnes en moins de 30 minutes».

Une lame de 35 centimètres retrouvée

Le suspect n'a pas eu de lien «avec des organisations terroristes», toujours selon le procureur. La justice avait annoncé un peu plus tôt dans la journée la décision du parquet national antiterroriste (PNAT) «de ne pas retenir sa compétence» dans l'enquête.

L'homme a prononcé Allah Akbar «à de très nombreuses reprises» lors de son interpellation, alors qu'il tentait de prendre la fuite dans un champ après avoir incendié son véhicule, à l'intérieur duquel une bonbonne de gaz et une lame de couteau de 35 centimètres ont été retrouvées par les enquêteurs.

35 minutes de chaos

L'automobiliste âgé de 35 ans a percuté délibérément cinq piétons ou cyclistes mercredi matin lors d'un périple de 35 minutes sur les routes de l'île touristique, qui compte environ 20'000 habitants permanents.

Il a blessé cinq personnes âgées de 22 à 69 ans. Deux d'entre elles, grièvement blessées, sont toujours hospitalisées, leur situation médicale restant «particulièrement préoccupante» selon le magistrat. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans, collaboratrice d'un député Rassemblement national (extrême droite) local et d'un cycliste de 69 ans.

«Bruits bizarres dans sa tête»

Le procureur a indiqué qu'une première expertise psychiatrique du suspect a conclu à une «altération» mais pas une «abolition» de son discernement dans le passage à l'acte. Devant les enquêteurs, ce trentenaire célibataire et sans enfant a dit «avoir souhaité mourir en s'immolant», sans réussir à faire exploser la voiture qui appartenait à son père.

«Dans sa dernière audition, il déclarait entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps et faisait part de sa volonté d'être interné», a relaté Arnaud Laraize. Pour sa part le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'était interrogé plus tôt jeudi sur «la motivation de l'individu», présenté comme un marginal alcoolique à Oléron. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus