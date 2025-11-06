Sur l'île touristique d'Oléron, un automobiliste radicalisé a délibérément percuté cinq piétons et cyclistes. Le suspect, récemment converti à l'islam, aurait agi selon «les ordres d'Allah», mais sans lien avec des groupes terroristes.

L'homme, âgé de 35 ans, a délibérément percuté cinq piétons ou cyclistes mercredi sur l'île d'Oléron. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'automobiliste qui a volontairement blessé cinq personnes mercredi sur l'île touristique d'Oléron dans l'ouest de la France, s'est récemment radicalisé sur le plan religieux et a dit «avoir suivi les ordres d'Allah», selon la justice qui a écarté tout lien avec «des organisations terroristes».

Le suspect, qui s'est converti récemment à l'islam, a déclaré «avoir suivi les ordres d'Allah» lui demandant de faire «un sacrifice», a expliqué à la presse le procureur de La Rochelle (Ouest), Arnaud Laraize. Il a requis son inculpation pour tentative d'assassinat en ayant «tenté d'attenter à la vie de sept personnes en moins de 30 minutes».

Une lame de 35 centimètres retrouvée

Le suspect n'a pas eu de lien «avec des organisations terroristes», toujours selon le procureur. La justice avait annoncé un peu plus tôt dans la journée la décision du parquet national antiterroriste (PNAT) «de ne pas retenir sa compétence» dans l'enquête.

L'homme a prononcé Allah Akbar «à de très nombreuses reprises» lors de son interpellation, alors qu'il tentait de prendre la fuite dans un champ après avoir incendié son véhicule, à l'intérieur duquel une bonbonne de gaz et une lame de couteau de 35 centimètres ont été retrouvées par les enquêteurs.

35 minutes de chaos

L'automobiliste âgé de 35 ans a percuté délibérément cinq piétons ou cyclistes mercredi matin lors d'un périple de 35 minutes sur les routes de l'île touristique, qui compte environ 20'000 habitants permanents.

Il a blessé cinq personnes âgées de 22 à 69 ans. Deux d'entre elles, grièvement blessées, sont toujours hospitalisées, leur situation médicale restant «particulièrement préoccupante» selon le magistrat. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans, collaboratrice d'un député Rassemblement national (extrême droite) local et d'un cycliste de 69 ans.

«Bruits bizarres dans sa tête»

Le procureur a indiqué qu'une première expertise psychiatrique du suspect a conclu à une «altération» mais pas une «abolition» de son discernement dans le passage à l'acte. Devant les enquêteurs, ce trentenaire célibataire et sans enfant a dit «avoir souhaité mourir en s'immolant», sans réussir à faire exploser la voiture qui appartenait à son père.

«Dans sa dernière audition, il déclarait entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps et faisait part de sa volonté d'être interné», a relaté Arnaud Laraize. Pour sa part le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'était interrogé plus tôt jeudi sur «la motivation de l'individu», présenté comme un marginal alcoolique à Oléron.