Le parquet national antiterroriste ne prendra pas en charge l'enquête sur l'incident d'Oléron. Le parquet de La Rochelle poursuit les investigations sur l'automobiliste qui a renversé cinq personnes mercredi. Le suspect de 35 ans reste en garde à vue.

Le parquet antiterroriste ne se saisit pas de l'attaque à l'île d'Oléron

Le parquet antiterroriste ne se saisit pas de l'attaque à l'île d'Oléron

Le parquet antiterroriste ne se saisit pas de l'attaque à l'île d'Oléron. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le parquet national antiterroriste (PNAT) «a décidé de ne pas retenir sa compétence» dans l'enquête ouverte à la suite du périple criminel de l'automobiliste qui a renversé volontairement cinq personnes sur l'île d'Oléron mercredi, a annoncé jeudi le parquet de La Rochelle.

Le parquet de La Rochelle «continue en conséquence à diriger les investigations en cours menées par la Section de recherches de Poitiers et la DZPN (ndlr: direction zonale de la police nationale) de Bordeaux», précise dans un communiqué le procureur de la République, Arnaud Laraize, qui tiendra une conférence de presse à 18h00.

Le suspect, un marginal de 35 ans connu pour des problèmes d'alcool qui a crié «Allah Akbar» au moment de son interpellation, est toujours en garde à vue.