Le parquet national antiterroriste (PNAT) «a décidé de ne pas retenir sa compétence» dans l'enquête ouverte à la suite du périple criminel de l'automobiliste qui a renversé volontairement cinq personnes sur l'île d'Oléron mercredi, a annoncé jeudi le parquet de La Rochelle.
Le parquet de La Rochelle «continue en conséquence à diriger les investigations en cours menées par la Section de recherches de Poitiers et la DZPN (ndlr: direction zonale de la police nationale) de Bordeaux», précise dans un communiqué le procureur de la République, Arnaud Laraize, qui tiendra une conférence de presse à 18h00.
Le suspect, un marginal de 35 ans connu pour des problèmes d'alcool qui a crié «Allah Akbar» au moment de son interpellation, est toujours en garde à vue.