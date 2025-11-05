Un conducteur a délibérément percuté des piétons et un cycliste sur l'île d'Oléron, faisant cinq blessés dont trois graves. L'homme, né en 1990, a été interpellé après avoir semé le chaos sur plusieurs kilomètres mercredi matin.

Plusieurs personnes ont été blessées après avoir été percutées par une voiture sur l'île d'Oléron. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un conducteur a percuté volontairement des piétons et un cycliste dans plusieurs localités de l'île d'Oléron, faisant au moins cinq blessés dont trois graves, a-t-on appris mercredi de sources proches de l'enquête. L'automobiliste a «fauché volontairement cycliste et piétons sur plusieurs kilomètres», a précisé l'une de ces sources. Il s'agit d'un homme né en 1990, interpellé après les faits survenus vers 8h45 mercredi matin.

Un conducteur a percuté volontairement des personnes dans plusieurs localités de l'île d'Oléron, faisant au moins dix blessés dont quatre en urgence absolue avant d'être interpellé, a-t-on appris mercredi auprès du parquet, qui a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat». «Un homme de 35 ans, habitant d'Oléron, a percuté volontairement plusieurs piétons et vélos (10 blessés dont 4 en urgence absolue) sur une route entre Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron», a déclaré à l'AFP Arnaud Laraize, procureur de la République à La Rochelle.

Au moment de son interpellation, le mis en cause a «crié Allah Akbar» (ndlr: Dieu est grand), a précisé le magistrat. «Néanmoins le mobile n'est pas confirmé et l'enquête devra le déterminer», a-t-il ajouté, précisant que le parquet national antiterroriste (PNAT) ne s'était «pas saisi à ce stade».

«Tentatives d'assassinats»

Le suspect est connu pour des délits de droit commun, a-t-il précisé, et a été placé en garde à vue pour «tentatives d'assassinats». L'enquête a été confiée à la section de recherche de Poitiers et aux brigades de recherches de Rochefort et La Rochelle en appui. Le trentenaire a «fauché volontairement» les victimes «sur plusieurs kilomètres», a confirmé à l'AFP une source proche de l'enquête.

Le maire de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, a évoqué sur Facebook des accidents provoqués «délibérément» sur sa commune et celle voisine de Saint-Pierre d'Oléron. L'élu a précisé à une correspondante de l'AFP que le mis en cause était un résident de Saint-Pierre d'Oléron.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé sur X se rendre sur l'Île d'Oléron «à la demande du Premier ministre». «Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte», écrit le ministre sur le réseau social. «À la demande du Premier ministre, je me rends sur place», précise Laurent Nuñez.