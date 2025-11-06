Un homme de 35 ans a blessé volontairement cinq personnes sur l'île d'Oléron, criant «Allah Akbar» lors de son arrestation. L'enquête se concentre sur son profil, entre possible autoradicalisation et questions sur son état mental.

Cinq personnes ont été blessées après avoir été percutées par un conducteur sur l'île d'Oléron. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le conducteur, qui a blessé volontairement cinq personnes mercredi sur l'île d'Oléron puis crié «Allah Akbar», a passé une première nuit en garde à vue. L'enquête se concentre jeudi sur le profil de ce marginal, entre possible autoradicalisation et interrogations sur son état psychiatrique.

Âgé de 35 ans et connu pour des problèmes d'alcool, le mis en cause a percuté délibérément cinq piétons ou cyclistes mercredi matin au volant de son véhicule, deux d'entre eux grièvement: une jeune femme de 22 ans, collaboratrice du député du Rassemblement national de Charente-Maritime, Pascal Markowsky, et un cycliste âgé de 69 ans.

«Blessures graves»

Leur pronostic vital n'était «plus engagé» jeudi, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro de France Inter, même s'ils restent «en urgence absolue» avec des «blessures extrêmement graves».

Le pêcheur et fils de pêcheur, qui résidait dans un mobile-home à Saint-Pierre d'Oléron, était connu pour des délits de droit commun, mais pas surveillé par les services de renseignement pour une éventuelle radicalisation, avait indiqué mercredi Laurent Nuñez en se rendant sur les lieux du drame. Après avoir mis le feu à son véhicule, il a crié «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand) au moment de son interpellation par les gendarmes, qui l'ont neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique.

Peu loquace

Le suspect est resté peu loquace lors de ses premières heures de garde à vue, a déclaré jeudi à l'AFP une source proche de l'enquête, qui fait état d'"interrogations sur son état psychiatrique». L'homme a été examiné par un psychiatre, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes placées en garde à vue, souligne cette source.

Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête pour «tentatives d'assassinat» et le Parquet national antiterroriste (Pnat) n'était «à ce stade» pas saisi. Le Pnat a déclaré jeudi à l'AFP être toujours «en observation» du dossier. Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations du mis en cause. «Il y a des références religieuses chez lui assez claires, assez explicites», a reconnu le ministre de l'Intérieur, laissant néanmoins à la justice le soin de qualifier ce «périple meurtrier» de «terroriste» ou non.

Expertise psychiatrique

«C'est le Parquet national antiterroriste qui va, au travers d'une expertise psychiatrique qui a eu lieu hier (mercredi), de perquisitions, d'une étude de la téléphonie, déterminer si ces éléments ont été déclencheurs dans l'action violente», a-t-il souligné. Interrogé pour savoir s'il y avait, comme l'ont rapporté plusieurs médias, eu une possible autoradicalisation du mis en cause, qui aurait découvert la religion musulmane il y a un mois, le ministre a confirmé ces éléments.

«Je vous le confirme. Maintenant, il reste après à savoir si ça a été déterminant ou pas dans le passage à l'acte et quelle a été la motivation de l'individu», a-t-il conclu. «Ça fait un mois qu'il a mis le nez là-dedans, semble-t-il en toute autonomie», a confirmé la source proche de l'enquête. Arnaud Laraize, procureur de la République à La Rochelle, a déclaré mercredi qu'il ne s'exprimerait sur l'enquête que jeudi «au vu des investigations très nombreuses en cours dont on attend le résultat».

En déplacement au Brésil pour un sommet sur le climat à Belem, le président Emmanuel Macron s'est dit «frappé par l'attaque survenue à Oléron» et a assuré avoir «pleine confiance en la justice pour établir la vérité et répondre à cette violence avec la plus grande fermeté», dans un message publé sur le réseau social X. Il ne s'est pas prononcé sur les circonstances de l'attaque.