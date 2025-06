Donald Trump a menacé de rompre les contrats publics conclus avec les entreprises de l'homme le plus riche du monde. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Les Américains s'interrogent vendredi sur les conséquences de la rupture publique spectaculaire entre Donald Trump et Elon Musk, le président des Etats-Unis ayant notamment menacé de rompre les contrats publics conclus avec les entreprises de l'homme le plus riche du monde. Les sites américains Politico et Axios ont cru percevoir un signal d'apaisement dans la nuit de jeudi à vendredi, après un court entretien accordé par le président républicain au premier média.

«Oh, ce n'est pas grave», a déclaré Donald Trump à Politico qui l'a interrogé sur la dispute. Toujours selon le site, un appel est prévu vendredi entre les deux anciens amis pour tenter de faire la paix. Les échanges acrimonieux entre les deux anciens amis se sont emballés jeudi. Le président américain a assuré sur son réseau Truth Social qu'Elon Musk était «devenu fou» à cause d'une décision défavorable aux véhicules électriques.

«Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux» du patron de Tesla et SpaceX, a menacé le président, en difficultés sur un projet de vaste loi budgétaire. Sur son réseau X, Elon Musk a déclaré en réponse que SpaceX «commencera immédiatement à mettre hors service son vaisseau spatial Dragon», utilisé notamment par la Nasa pour acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).

Donald Trump «très déçu»

Il a semblé, quelques heures plus tard, faire marche arrière, écrivant: «Bon, nous n'allons pas mettre Dragon hors service.» Entre-temps, la capitalisation de Tesla a fondu de dizaines de milliards de dollars de capitalisation à Wall Street, l'action clôturant jeudi à -14,26%.

Depuis qu'Elon Musk a lancé la semaine dernière un tir de barrage contre le projet de loi budgétaire au coeur du début de mandat de Donald Trump, ce n'était sans doute qu'une question de temps avant que le divorce ne soit consommé. C'est pendant une réunion dans le Bureau ovale avec le chancelier allemand Friedrich Merz, réduit au rôle de figurant muet, que le président a acté jeudi la rupture.

Pendant un échange avec les journalistes, retransmis en direct, Donald Trump s'est dit «très déçu». «Elon et moi avions une bonne relation. Je ne sais pas si c'est encore le cas», a-t-il lancé à propos de son ancien «conseiller spécial», qui a quitté vendredi dernier la mission de réduction des dépenses publiques qu'il menait à la Maison Blanche.