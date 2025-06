1/4 La bromance entre Trump et Musk semble définitivement terminée : la lutte est désormais acharnée. Photo: keystone-sda.ch

Valentin Köpfli et Blicky IA

Les accusations fusent entre le président américain Donald Trump et l’entrepreneur tech Elon Musk. La querelle entre l’homme le plus puissant et l’homme le plus riche du monde a désormais atteint un nouveau niveau d’escalade. Sur son réseau social X, Musk affirme que Trump est mentionné dans les dossiers Epstein: «C’est la vraie raison pour laquelle ils n’ont pas été publiés».

Trump et le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein ont été «les meilleurs amis» pendant 15 ans, explique l’auteur de best-sellers Michael Wolff dans un podcast de «The Daily Beast». Ils auraient partagé des petites amies, des avions et des stratégies commerciales. Epstein se serait même vanté en août 2017 auprès de Wolff de sa proximité avec Trump et son épouse Melania. Il aurait affirmé que «la première fois qu’il a couché avec elle, c’était dans mon avion». Epstein a qualifié Trump de «charmant» et de «drôle», mais a également déclaré que Trump était un escroc en série et qu’il aimait avoir des relations sexuelles avec les femmes de ses meilleurs amis.

Des photographies explosives

Wolff a ensuite indiqué qu’il avait vu des preuves compromettantes de cette période que le président américain ne voulait pas voir publiées. Parmi celles-ci, il y aurait des photos suggestives de Trump et d’Epstein, qui s’est suicidé en 2019 dans une cellule de prison new-yorkaise.

« L'étendue de la vie de Jeffrey Epstein se recoupe avec celle de Donald Trump de manière très significative, voire profonde. Ces types se sont en quelque sorte créés mutuellement. Michael Wolff, auteur de best-sellers »

«J’ai vu ces images. Je sais que ces images existent et je peux les décrire», a affirmé Michael Wolff. «Il y en a environ une douzaine. Les images dont je me souviens les montrent avec des filles à moitié nues d’un âge indéterminé, assises sur les genoux de Trump. Et puis Trump qui se tient debout avec une tâche sur le devant de son pantalon, et trois ou quatre filles torse nu qui se tordent de rire et pointent le pantalon de Trump».

Le président américain répond avec retenue

Trump a réagi peu après sur Truth Social, sans répondre à l’accusation d’Epstein de Musk: «Cela ne me dérange pas qu’Elon se retourne contre moi, mais il aurait dû le faire il y a des mois». Wolff spécule qu’il pourrait y avoir d’autres éléments compromettants, comme des photos ou des documents saisis lors d’un raid du FBI au domicile d’Epstein en 2019. «Je pense qu’il pourrait aussi s’agir plus généralement du dossier Epstein», a commenté Michael Wolff. «L’étendue de la vie de Jeffrey Epstein se recoupe avec celle de Donald Trump de manière très significative, voire profonde. Ces types se sont en quelque sorte créés mutuellement».

Trump a ainsi été photographié à plusieurs reprises avec Epstein. En 2002, il l’a décrit dans une interview comme un «type génial» avec lequel «on peut beaucoup s’amuser». «On dit même qu’il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d’entre elles sont du côté des jeunes», avait alors déclaré Trump au «New York Magazine». Le président américain a depuis pris ses distances avec Epstein, affirmant avoir mis fin à leur amitié au début des années 2000 et ne pas avoir eu connaissance des crimes d’Epstein.