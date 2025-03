1/5 La ministre américaine de la Justice Pam Bondi s'oppose au directeur du FBI Kash Patel (à gauche). Photo: AFP

Daniel Kestenholz

La ministre américaine de la Justice Pam Bondi a un problème avec le FBI, désormais dirigé par son directeur Kash Patel. Ce dernier a la réputation d'être un défenseur de la vérité et de l'obligation de rendre des comptes. Quelques jours seulement après son entrée en fonction, il subit déjà une forte pression.

Jeudi, Kash Patel a reçu une lettre de Pam Bondi indiquant sans détours que son propre FBI le trompait. L'avocate républicaine part du principe qu'il s'agit d'une dissimulation délibérée. Kash Patel aurait également été surpris et ne s'est pas encore exprimé publiquement sur l'affaire.

Le sujet de la controverse est le dossier relatif à Jeffrey Epstein, le tristement célèbre délinquant sexuel condamné qui, en tant que banquier d'investissement, fréquentait les plus hautes sphères et aurait ainsi fourni à des riches et des célébrités des services sexuels de jeunes femmes.

Pam Bondi parle de tentative de tromperie

Pam Bondi avait promis à la nation de publier toutes les informations sur Epstein qui avaient été dissimulées jusqu'à présent. Les noms des clients célèbres d'Epstein devaient aussi être révélés.

Elle reproche désormais à Kash Patel que le FBI fasse probablement une dernière tentative pour dissimuler davantage les faits concernant Epstein. Pam Bondi explique que la plupart des informations qui viennent d'être publiées sont déjà publiques et que les preuves décisives continuent d'être cachées par le FBI.

Tout ne serait que spectacle?

Des classeurs contenant 200 pages de dossiers Epstein ont été remis jeudi à des journalistes sélectionnés, en leur demandant de faire pression sur le gouvernement et les autorités pour que tout soit enfin révélé. Or, Pam Bondi a appris que le service de terrain du FBI à New York avait retenu des milliers de documents supplémentaires qui n'ont pas été divulgués malgré ses demandes répétées. Ce même service de terrain du FBI était au cœur des poursuites et des enquêtes contre l'ex-président de l'époque, Donald Trump.

La ministre de la Justice a fixé au FBI de Kash Patel un délai jusqu'à 8 heures (14 heures CET) vendredi matin pour remettre sans restriction l'intégralité des documents, enregistrements audio et vidéo en rapport avec Epstein et ses clients.

Mais aux Etats-Unis, le bruit court que le FBI aurait déjà détruit le matériel «le plus compromettant». Des influenceurs supposent également que la vérité complète avec les prétendus noms de clients de célébrités ne sera jamais révélée.

Kash Patel prend position

Plusieurs heures après la publication par Pam Bondi de sa lettre à Kash Patel, ce dernier s'est exprimé sur X et admet que d'anciennes forces du FBI pourraient encore être à l'œuvre.

«Le FBI entre dans une nouvelle ère», a déclaré Kash Patel. «Une ère qui sera marquée par l'intégrité, la responsabilité et la poursuite inflexible de la justice. Il n'y aura pas de dissimulation, pas de documents manquants, et rien ne sera laissé de côté et toute personne de l'ancien ou de l'actuel FBI qui sapera cela sera rapidement poursuivie.»

Kash Patel indique qu'il a probablement été lui-même trompé et qu'il ne le tolérera pas. Il promet: «S'il y a des failles, nous les trouverons. Si des documents ont été cachés, nous les dévoilerons.»