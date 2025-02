1/6 L'ancien président des Etats-Unis, John F. Kennedy, a été abattu à Dallas en 1963. Photo: imago/UPI Photo

Angela Rosser et Blicky IA

La représentante républicaine du 13e district de Floride Anna Paulina Luna, qui dirige un nouveau groupe de travail du Congrès sur la découverte des «secrets fédéraux», a fait mardi une déclaration controversée sur l'assassinat du président John F. Kennedy.

Comme le rapporte le «New York Post», Anna Paulina Luna pense que deux tireurs ont participé à l'assassinat. Le groupe de travail s'appuie sur l'administration Trump pour déclassifier les dossiers liés aux assassinats de JFK, de son frère le sénateur Robert F. Kennedy et du militant des droits civiques Martin Luther King Jr. Elle se penchera également sur la liste «des clients» du défunt prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

«Je pense qu'il y avait deux tireurs»

Anna Paulina Luna a exprimé des doutes sur la théorie du tir unique de la commission Warren des années 60 et a déclaré: «Sur la base de ce que j'ai vu jusqu'à présent, l'audition initiale ici au Congrès était en effet erronée en ce qui concerne la théorie du tir unique.» Et d'ajouter: «Je pense qu'il y avait deux tireurs.»

Après une enquête de près d'un an, la commission Warren est arrivée à la conclusion que J.F. Kennedy avait été assassiné par Lee Harvey Oswald seul. Deux jours après l'assassinat de Kennedy, l'auteur présumé a, lui aussi, été abattu. Le propriétaire d'une boîte de nuit, Jack Ruby, a tué le tireur lors d'un transport en prison.

En 1979, la commission spéciale de la Chambre des représentants sur les assassinats a constaté dans son rapport final que J.F. Kennedy avait «probablement été assassiné à la suite d'un complot».

Faire éclater «toute la vérité»

Anna Paulina Luna a fait référence à des preuves contradictoires et à des anomalies que le FBI aurait constatées lors de la première autopsie. Selon le «New York Post», le groupe de travail s'est fixé pour objectif de faire éclater «toute la vérité» par la transparence et de réfuter certaines théories sur l'assassinat de JFK.

Outre l'assassinat de J.F. Kennedy, le groupe veut également enquêter sur des phénomènes aériens non identifiés, des objets sous-marins inconnus, l'origine du Covid-19 et des dossiers gouvernementaux sur les attentats terroristes du 11 Septembre. «Nous travaillerons avec le président Trump et les membres de son cabinet afin de livrer la vérité au peuple américain», a déclaré Anna Paulina Luna.

Tout récemment, le FBI a «découvert» 2400 nouveaux documents liés à l'assassinat de l'ancien président américain John F. Kennedy, comme le rapporte l'agence de presse Associated Press. Le président Donald Trump a ordonné le mois dernier la publication de ces dossiers. Donald Trump a promis à ses partisans et au neveu du défunt président qu'il rendrait publics tous les documents liés à son assassinat.

Pas d'informations révolutionnaires

Jefferson Morley, vice-président de la Mary Ferrell Foundation, un organisme chargé des dossiers relatifs à l'assassinat, a qualifié la divulgation des fichiers du FBI de «franchise rafraîchissante». Il a déclaré: «Cela montre que le FBI prend la transparence au sérieux.»

Jefferson Morley suppose que les nouveaux fichiers pourraient contenir d'autres informations sur la surveillance d'Oswald par la CIA, qu'il qualifie d'«histoire naissante des cinq à dix dernières années». Selon les experts, les nouveaux documents apparus ne prouveront pas clairement, selon toute vraisemblance, si Oswald a agi seul ou s'il faisait partie d'une conspiration plus vaste.