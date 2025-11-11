Moscou «prête» à discuter avec Washington des propos de Trump sur les «essais nucléaires» secrets russes
La Russie, accusée par Donald Trump de mener des essais nucléaires «sans en parler», est «prête» à discuter des propos du président américain avec Washington, a affirmé mardi le ministre russe des Affaires étrangères.
«Nous sommes prêts à discuter des soupçons que nos collègues américains ont soulevés quant au fait que nous serions secrètement en train de faire quelque chose profondément sous terre», a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une rencontre avec des médias russes, retransmise sur les chaînes d'Etat, ajoutant que Moscou rejetait les accusations de Donald Trump.
Source: AFP
Des fragments de drone retrouvés en Roumanie, près de la frontière ukrainienne
Le gouvernement roumain a annoncé mardi la présence de «possible fragments de drone» sur son territoire, a la suite d'attaques aériennes russes contre le port ukrainien d'Izmail sur le Danube, un «grand nombre d'explosions» ayant été enregistré.
Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités roumaines «ont été informées de l'impact au sol d'un objet aérien à environ 5 km au sud de la frontière» dans le nord de la région de Tulcea, a annoncé le ministère roumain de la Défense dans un communiqué. Un message d'alerte a été émis pour la population locale.
«Des équipes militaires se sont rendues sur place et ont signalé la présence de possibles fragments de drone», a ajouté le ministère, précisant que la zone avait été sécurisée et que des recherches avaient été lancées dans la matinée.
Les services régionaux d'urgence ont affirmé avoir reçu un appel signalant la chute possible d'un objet, et à leur arrivée, «les pompiers ont constaté que l'impact avec le sol n'avait pas provoqué d'incendie», selon un communiqué.
Source: AFP
Attaque de drones mortelle dans l'est de l'Ukraine
Une attaque de drones russes a tué une personne et provoqué des incendies lundi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé son conseil municipal.
«Kramatorsk a été victime d'une attaque massive. Sept drones ont frappé la ville en l'espace de 30 minutes» peu après 20h (19h en Suisse), a écrit le conseil sur le réseau social Telegram. «Selon de premières informations, une personne a été tuée par le bombardement, un homme né en 1961», a ajouté la même source, faisant état de dégâts sur une "institution éducative" et des logements.
Moscou revendique la prise de trois nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine
La Russie a revendiqué lundi la prise de trois nouveaux villages sur le front Est de l'Ukraine où se concentrent les combats entre forces russes et ukrainiennes.
Le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué s'être emparé des villages de Nove et Slodkie, dans la région de Zaporijjia, ainsi que de Gnativka, dans la région de Donetsk.
Source: AFP
Frappes ukrainiennes en Russie: 20'000 personnes sans électricité
Deux régions russes frontalières de l'Ukraine font face dimanche à des coupures d'électricité affectant 20'000 personnes après des frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques, ont annoncé les autorités locales, au lendemain de bombardements russes en Ukraine.
Dans la région de Belgorod, régulièrement visée par des tirs ukrainiens, le gouverneur Viatcheslav Gladkov a rapporté sur Telegram que «le réseau d'approvisionnement en électricité et en chauffage a subi de graves dégâts» dans la capitale régionale éponyme. «Plusieurs rues sont touchées par des problèmes de courant (...) Plus de 20'000 habitants sont privés d'électricité», a-t-il ajouté.
Dans la région de Koursk, également frontalière de l'Ukraine, «un incendie s'est déclaré dans l'une des installations énergétiques du village de Korenevo», laissant 10 localités sans électricité, a annoncé sur Telegram le gouverneur Alexandre Khinshteïn.
Et dans la région de Voronej, un incendie s'est déclaré dans une installation assurant le chauffage, selon le gouverneur Alexandre Goussev. Le ministère russe de la Défense a de son côté rapporté avoir abattu 44 drones au-dessus de la région de Briansk, autre territoire frontalier.
Source: AFP
Le vice-Premier ministre russe raconte son «safari» en Ukraine
Ces déclarations font froid dans le dos. Ce que dit le vice-Premier ministre russe Youri Trutnev dans une vidéo diffusée par le réseau social «Nexta» ressemble à une pure soif de meurtre. Dans une interview avec le célèbre blogueur de guerre russe Semion Pegov, publiée sur Telegram, l'envoyé de Poutine pour l'Extrême-Orient se vante d'avoir voyagé en Ukraine «pour tirer avec un fusil de précision».
Le vice-Premier ministre a raconté une récente visite sur le front près de Vuhledar. Là-bas, selon lui, il aurait tiré sur des Ukrainiens «comme lors d'un safari». Youri Trutnev continue de s'extasier sur la prise de la ville et sur le fait qu'«il ne reste presque plus aucun bâtiment debout».
Youri Trutnev semble presque euphorique dans la vidéo. On ignore si Youri Trutnev a été engagé comme tireur d'élite. Ses voyages dans la région de Donetsk depuis février 2022 ont fait à plusieurs reprises la une des médias russes.
En février 2023, lors d'une visite dans la région de Vuhledar, il aurait remis des fusils de précision Lobayev à des soldats de la 155e brigade marine, selon le portail d'information indépendant en langue russe «Meduza».
Ukraine: importante attaque russe visant les infrastructures énergétiques durant la nuit
L'Ukraine s'est dite visée par une nouvelle attaque russe contre ses infrastructures énergétiques dans la nuit de vendredi à samedi, faisant un mort et provoquant des coupures de courant dans plusieurs régions.
Bien partie pour s'emparer de l'important noeud logistique de Pokrovsk, dans l'Est de l'Ukraine, l'armée russe intensifie ses bombardements contre les installations gazières et électriques de tout le pays, faisant craindre un hiver difficile pour les civils.
«L'ennemi mène de nouveau une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Pour cette raison, des coupures de courant d'urgence ont été mises en place dans un certain nombre de régions», a déclaré la ministre de l'Energie Svitlana Grintchouk sur Facebook.
Alertes aériennes
Des alertes aériennes ont été déclenchées dans une grande partie du territoire ukrainien au cours de la nuit. Les autorités de plusieurs régions de Kharkiv (nord-est) à Odessa (sud) ont fait état de frappes menées à l'aide de drones et de missiles ou d'installations énergétiques touchées.
A Dnipro, grande ville de l'est, une frappe au drone a éventré un immeuble de neuf étages, tuant une femme et conduisant à l'hospitalisation de six blessés, dont un enfant, selon les services de secours. A Kiev, les autorités civiles et militaires ont indiqué que la chute de débris avait provoqué des incendies à deux endroits du quartier central de Petchersky.
Source: AFP
La Suisse doit agir pour le retour des enfants ukrainiens
Le Conseil fédéral doit agir pour le retour des enfants ukrainiens déportés par la Russie. La commission compétente du Conseil des Etats a approuvé une motion écologiste du National demandant que la Suisse intègre la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens.
La coalition, lancée le 2 février 2024, vise à ramener les enfants ukrainiens auprès de leurs familles. Elle coordonne les efforts des Etats signataires en s'appuyant sur le partage d'informations ainsi que sur la création de statistiques solides. Elle vise aussi à synchroniser et mutualiser les diverses capacités, l'expertise et les ressources financières.
La Suisse observatrice
Enfin, elle cherche à renforcer la sensibilisation au sein des instances internationales. Le motionnaire, le conseiller national Nicolas Walder (Vert-e-s/GE), salue l'engagement actuel de la Suisse, «mais ce n'est pas suffisant». Un avis partagé par la commission de politique extérieure du Conseil des Etats, par 5 voix contre 2 et 3 abstentions.
Du point de vue de la majorité de la commission, la présence de la Suisse aux côtés de pays qui partagent ses priorités à ce sujet constituerait un signal politique fort et important, ont indiqué vendredi les services du Parlement. Une minorité est opposée au texte, avançant que la Suisse est déjà active sur ce terrain.
Le Conseil fédéral est opposé aussi. La Suisse participe à la coalition en tant qu'observatrice, en mettant l'accent sur le travail opérationnel, avait rappelé le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis lors du débat au National en juin. Selon lui, on peut être actif sans nécessairement être Etat partie. Le ministre avait été entendu par l'UDC et le PLR.
Source: ATS
Un député russe propose de frapper des répliques de monuments occidentaux
Les démonstrations de force de la Russie contre l'Occident ne montrent aucun signe de répit. Après la récente présentation du président Vladimir Poutine de plusieurs armes de pointe, une demande controversée a été formulée par un membre de la Douma.
Mikhaïl Sheremet, député de la Chambre des Douanes représentant la Crimée annexée par la Russie, a appelé les troupes russes à s'entraîner à une attaque nucléaire sur des maquettes de célèbres monuments occidentaux. Selon le portail d'information russe news.ru, il a présenté cette initiative comme une démonstration destinée à «dissiper» les tensions avec l'Occident. Cette proposition intervient alors que Vladimir Poutine vient de charger les responsables russes d'élaborer des propositions concernant d'éventuels essais nucléaires. Récemment, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déjà décrit le missile balistique intercontinental Sarmat, comme un «bouclier contre les têtes brûlées».
Mikhaïl Sheremet a déclaré que, selon lui, la Russie avait trop longtemps cherché un compromis avec l'Occident hostile. «Il est grand temps de construire des répliques du Pentagone, de Big Ben et de la tour Eiffel et de mener une démonstration de force nucléaire contre ces cibles», a-t-il conclu. Il a soutenu qu'une telle attaque simulée enverrait un avertissement clair. «Ce serait un signal que nos adversaires comprendraient. Cela calmerait leurs ardeurs pour de nombreuses années.»
Des mercenaires d'Afrique du Sud combattant en Ukraine appellent leur gouvernement à l'aide
Le gouvernement d'Afrique du Sud a reçu des appels à l'aide de la part de 17 de ses citoyens ayant rejoint les rangs des mercenaires combattant dans la région ukrainienne du Donbass et qui demandent à être rapatriés, a indiqué jeudi la présidence sud-africaine.
Des mercenaires, dont certains originaires de plusieurs pays d'Afrique participent, dans les deux camps, à la guerre qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
Les autorités ont «reçu des appels de détresse de 17 Sud-Africains, âgés de 20 à 39 ans, demandant assistance pour rentrer chez eux et qui sont coincés au Donbass, ravagé par la guerre», a indiqué la présidence dans un communiqué. Les intéressés ont été «appâtés par des contrats de travail lucratifs pour rejoindre les forces mercenaires impliquées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie».
Le communiqué n'indique pas clairement dans quel camp ces hommes combattent au Donbass, vaste zone de l'est de l'Ukraine frontalière de la Russie, où s'affrontent forces ukrainiennes et russes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de Sud-Africains dans des activités de mercenariat, selon la présidence.
La loi sud-africaine interdit aux citoyens du pays de rejoindre des armées étrangères, sauf avec une autorisation du gouvernement.
Source: AFP