Des fragments de drone retrouvés en Roumanie, près de la frontière ukrainienne

Le gouvernement roumain a annoncé mardi la présence de «possible fragments de drone» sur son territoire, a la suite d'attaques aériennes russes contre le port ukrainien d'Izmail sur le Danube, un «grand nombre d'explosions» ayant été enregistré.

Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités roumaines «ont été informées de l'impact au sol d'un objet aérien à environ 5 km au sud de la frontière» dans le nord de la région de Tulcea, a annoncé le ministère roumain de la Défense dans un communiqué. Un message d'alerte a été émis pour la population locale.

«Des équipes militaires se sont rendues sur place et ont signalé la présence de possibles fragments de drone», a ajouté le ministère, précisant que la zone avait été sécurisée et que des recherches avaient été lancées dans la matinée.

Les services régionaux d'urgence ont affirmé avoir reçu un appel signalant la chute possible d'un objet, et à leur arrivée, «les pompiers ont constaté que l'impact avec le sol n'avait pas provoqué d'incendie», selon un communiqué.

Source: AFP