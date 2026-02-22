Le Pakistan frappe des camps «terroristes» en Afghanistan

Des frappes pakistanaises ont fait des dizaines de morts et de blessés, dont des femmes et enfants, en Afghanistan, dimanche. Islamabad visait des camps terroristes en réponse à des attentats-suicides sur son sol.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Afghanistan a fait état dimanche de dizaines de morts et de blessés dans des frappes du Pakistan. Islamabad avait affirmé plus tôt avoir ciblé sept camps «terroristes» à la frontière des deux pays en réaction à des attentats-suicides sur son territoire.

«La nuit dernière, [les forces pakistanaises] ont bombardé nos compatriotes civils dans les provinces de Nangarhar et Paktika, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, dont des femmes et des enfants», a déclaré un porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid.

Le Pakistan a annoncé dimanche avoir frappé sept sites à la frontière avec l'Afghanistan en réaction à des attentats-suicides perpétrés sur son territoire par des groupes armés soutenus selon lui par Kaboul.

Confronté à l'intensification d'insurrection dans la zone frontalière, le Pakistan «a mené des frappes sélectives sur la base de renseignements contre sept camps et refuges de terroristes», a déclaré dans un communiqué le ministère de l'information, sans préciser où ces frappes avaient été menées.