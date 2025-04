1/10 Le numéro 2 du Vatican, le cardinal italien Pietro Parolin, pourrait succéder au pape François. Photo: imago/CTK Photo

Selon un ancien dicton romain, celui qui entre dans le conclave en tant que pape en ressort en tant que cardinal – ce qui signifie que le favori est rarement élu, déjouant ainsi souvent les pronostics.

Et pourtant, avant chaque élection papale, les spéculations sur les potentiels favoris vont bon train. Voici les sept candidats les plus prometteurs.

Pietro Parolin

Secrétaire d'État de Sa Sainteté, tel était son titre officiel. Il est le numéro deux du Vatican et a longtemps soutenu le pape François. L'Italien serait un candidat centriste: plus calme que François, moins actif, plus conventionnel. Et pourtant, il soutiendrait clairement la ligne humaniste du pape François.

Matteo Zuppi

Le président de la Conférence épiscopale italienne était l'homme de François pour les missions délicates, comme en Ukraine ou en Chine. Il serait un pape tout à fait au goût de François.

Jean-Claude Hollerich

L'archevêque du Luxembourg appartient, comme le pape François, à l'ordre des jésuites et compte parmi ses proches. Jean-Claude Hollerich est le favori des catholiques libéraux.

Il s'engage en faveur des réformes de l'Eglise, notamment sur la question des femmes ou des personnes queer, mais il a peu de chances d'être élu par les cardinaux conservateurs.

Fridolin Ambongo

L'archevêque de Kinshasa au Congo est le visage de l'Église africaine. Il dénonce la vente de l'Afrique mais critique les bénédictions accordées aux couples homosexuels.

Luis Antonio Tagle

L'ancien archevêque de Manille, capitale des Philippines, est la figure de proue de l'Église asiatique.

Pierbattista Pizzaballa

Cet Italien est patriarche de Jérusalem, son élection serait un appel fort à la paix en Terre Sainte. Cependant, Pierbattista Pizzaballa ne souhaite pas devenir le prochain pape: «Il faudrait être fou pour vouloir faire un tel travail.»

Kurt Koch et Emil Paul Tscherrig

Les deux candidats Suisses n'ont pour leur part pratiquement aucune chance de devenir pape. Kurt Koch, ancien évêque de Bâle est considéré comme un disciple de l'ancien pape Benoît XVI. Le cardinal a peu de partisans parmi les admirateurs de François.

De plus, son rôle dans le scandale des abus sexuels en Suisse fait actuellement l'objet d'une enquête menée par des historiennes de l'université de Zurich. Si des manquements lui étaient reprochés, ceux-ci jetteraient une ombre sur son pontificat.

Le Valaisan Emil Paul Tscherrig, a lui fait carrière dans l'Eglise en tant que diplomate du Vatican, mais n'a jamais dirigé de diocèse. Il est davantage diplomate que guide spirituel.