DE
FR

Nouveau livre explosif
La BBC accusée de «dissimulation» après l'interview de la princesse Diana

Un livre explosif dévoile une prétendue dissimulation par la BBC concernant l'interview de Diana en 1995. L'auteur Andy Webb allègue que la chaîne connaissait l'usage de documents falsifiés pour obtenir l'entretien, mais a gardé le silence pendant plus de 20 ans.
Publié: 20:21 heures
Partager
Écouter
L'auteur affirme que certaines personnes à la BBC savaient que Martin Bashir avait produit de faux documents.
Photo: DUKAS
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'auteur d'un livre sur la célèbre interview de la princesse Diana à la BBC en 1995 affirme que le géant britannique de l'audiovisuel public savait que cet entretien avait été obtenu grâce à des mensonges, et l'accuse d'avoir dissimulé l'affaire pendant plus de vingt ans. Sorti jeudi, «Dianarama: La trahison de la princesse Diana» d'Andy Webb, ancien journaliste de la BBC, dit révéler «l'ampleur de la tromperie dont la princesse a été victime, et la dissimulation qui a suivi». Sa publication tombe mal pour la BBC, déjà en pleine tempête en raison d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump.

A lire aussi
Lady Diana entre au Musée Grévin dans sa «robe de la vengeance»
Première épouse de Charles III
Lady Diana entre au Musée Grévin dans sa «robe de la vengeance»
Le prince Andrew exigerait deux maisons royales pour quitter sa résidence… de 30 pièces
Empêtré dans les scandales
Le prince Andrew exigerait deux maisons royales pour quitter son palace XXL

Uen enquête indépendante mandatée par le groupe audiovisuel britannique a confirmé en 2021 que de faux documents avaient été montrés au frère de la princesse, Charles Spencer, pour la convaincre d'accorder cette interview, perçue à l'époque comme un grand succès pour la chaîne et son journaliste, Martin Bashir. Lors de cette émission du magazine «Panorama», diffusée le 20 novembre 1995 et vue par 22,8 millions de téléspectateurs, la princesse de Galles avait prononcé la célèbre phrase: «Nous étions trois dans ce mariage» - une référence à Camilla Parker Bowles, devenue depuis la femme du roi Charles III.

Confiance brisée

Dans son livre, Andy Webb affirme que certaines personnes à la BBC savaient, quatre mois après l'interview, que Martin Bashir avait produit de faux documents, les avait montrés à Charles Spencer, et avait menti à ce sujet. Mais ils n'ont pas prévenu Diana, et l'affaire est restée secrète pendant plus de vingt ans. Ces faux documents laissaient croire à la princesse que des membres de son entourage l'espionnaient et étaient à la solde des services de sécurité, la faisant craindre pour sa vie, affirme Andy Webb.

Selon lui, le frère de Diana voit un lien entre l'attitude de la princesse après l'interview et sa mort à Paris moins de deux ans plus tard, dans un accident de voiture. Après cette interview, «Diana a écarté les personnes qui l'entouraient, en particulier son secrétaire privé», a déclaré Andy Webb lors d'une interview sur la chaîne de télévision ITV. «Elle n'avait aucune confiance» dans la police et «se retrouve 18 mois plus tard dans une Mercedes avec un chauffeur saoul».

La BBC avait, en 2021, accepté les conclusions du rapport indépendant et présenté ses excuses.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus