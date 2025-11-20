Un livre explosif dévoile une prétendue dissimulation par la BBC concernant l'interview de Diana en 1995. L'auteur Andy Webb allègue que la chaîne connaissait l'usage de documents falsifiés pour obtenir l'entretien, mais a gardé le silence pendant plus de 20 ans.

La BBC accusée de «dissimulation» après l'interview de la princesse Diana

L'auteur affirme que certaines personnes à la BBC savaient que Martin Bashir avait produit de faux documents. Photo: DUKAS

AFP Agence France-Presse

L'auteur d'un livre sur la célèbre interview de la princesse Diana à la BBC en 1995 affirme que le géant britannique de l'audiovisuel public savait que cet entretien avait été obtenu grâce à des mensonges, et l'accuse d'avoir dissimulé l'affaire pendant plus de vingt ans. Sorti jeudi, «Dianarama: La trahison de la princesse Diana» d'Andy Webb, ancien journaliste de la BBC, dit révéler «l'ampleur de la tromperie dont la princesse a été victime, et la dissimulation qui a suivi». Sa publication tombe mal pour la BBC, déjà en pleine tempête en raison d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump.

Uen enquête indépendante mandatée par le groupe audiovisuel britannique a confirmé en 2021 que de faux documents avaient été montrés au frère de la princesse, Charles Spencer, pour la convaincre d'accorder cette interview, perçue à l'époque comme un grand succès pour la chaîne et son journaliste, Martin Bashir. Lors de cette émission du magazine «Panorama», diffusée le 20 novembre 1995 et vue par 22,8 millions de téléspectateurs, la princesse de Galles avait prononcé la célèbre phrase: «Nous étions trois dans ce mariage» - une référence à Camilla Parker Bowles, devenue depuis la femme du roi Charles III.

Confiance brisée

Dans son livre, Andy Webb affirme que certaines personnes à la BBC savaient, quatre mois après l'interview, que Martin Bashir avait produit de faux documents, les avait montrés à Charles Spencer, et avait menti à ce sujet. Mais ils n'ont pas prévenu Diana, et l'affaire est restée secrète pendant plus de vingt ans. Ces faux documents laissaient croire à la princesse que des membres de son entourage l'espionnaient et étaient à la solde des services de sécurité, la faisant craindre pour sa vie, affirme Andy Webb.

Selon lui, le frère de Diana voit un lien entre l'attitude de la princesse après l'interview et sa mort à Paris moins de deux ans plus tard, dans un accident de voiture. Après cette interview, «Diana a écarté les personnes qui l'entouraient, en particulier son secrétaire privé», a déclaré Andy Webb lors d'une interview sur la chaîne de télévision ITV. «Elle n'avait aucune confiance» dans la police et «se retrouve 18 mois plus tard dans une Mercedes avec un chauffeur saoul».

La BBC avait, en 2021, accepté les conclusions du rapport indépendant et présenté ses excuses.