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Une présence inhabituelle
Un béluga a été repéré dans une rivière près d'Oslo

Un béluga, habitant des eaux arctiques, a été repéré dans la rivière Drammen près d'Oslo, vendredi. L'animal, en bonne santé, intrigue les scientifiques par sa présence inhabituelle en Norvège.
Publié: il y a 29 minutes
Un béluga a été repéré dans une rivière près d'Oslo.
Photo: IMAGO/imagebroker
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AFP Agence France-Presse

Un béluga, cétacé qui évolue traditionnellement dans les eaux de l'Arctique, évolue depuis plusieurs jours dans un cours d'eau situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Oslo, selon les images des médias norvégiens. La baleine blanche se trouvait vendredi matin sur un tronçon de la rivière Drammen, près de la ville d'Hokksund, selon la télévision publique NRK.

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«Sa présence dans les eaux du sud de la Scandinavie n'est pas fréquente, mais c'est un animal qui peut évoluer en eau douce», explique Marie-Anne Blanchet, chercheuse à l'Institut polaire norvégien. Le mammifère «semble d'âge adulte, en bonne santé et a l'air de nager normalement. En revanche on ne sait pas pourquoi il se retrouve ici», dit-elle à l'AFP.

De façon générale, ces cétacés se déplacent pour trois raisons: se nourrir, se reproduire et échapper à un prédateur, indique-t-elle. Les bélugas vivent traditionnellement beaucoup plus au nord, près du Groenland, ou dans les eaux de l'Arctique russe ou norvégien.

Le laisser tranquille

Certains s'aventurent parfois plus au sud dans l'Atlantique mais très rarement dans ces cours d'eaux proche de la capitale norvégienne, selon Marie-Anne Blanchet. «A priori, il serait capable de retrouver son milieu naturel mais le contact avec l'être humain n'est pas idéal. La seule chose à faire est de le laisser tranquille», ajoute la chercheuse.

Le béluga est un grand mammifère cétacé (5 m de long) muni de dents et souvent appelé baleine blanche. Une petite population de bélugas vit dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent au Canada.


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