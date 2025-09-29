Les drones se font toujours plus menaçants dans le ciel scandinave. Dimanche, plusieurs vols ont été détournés en raison de nouvelles observations en Norvège.

1/4 Un avion de la compagnie Norwegian a dû faire demi-tour en raison de l'observation d'un drone (image d'illustration). Photo: AFP

Gabriel Knupfer et ATS Agence télégraphique suisse

Les incidents liés aux drones n'en finissent pas en Scandinavie. En Norvège, plusieurs vols ont dû être déviés dimanche en raison de nouvelles apparitions, rapportent les médias locaux.

Un avion reliant la capitale Oslo à l’aéroport de Bardufoss, dans la province septentrionale de Troms, a dû faire demi-tour dans la soirée, selon la compagnie Norwegian citée notamment par la chaîne NRK. L’aéroport a été temporairement fermé.

L'origine des drones n'est pas claire

Un peu plus tôt dimanche, des drones avaient déjà été signalés dans la zone interdite de l’aéroport de Brønnøysund, situé plus au sud, dans la province de Nordland. Selon NRK, citant l’exploitant aéroportuaire Avinor, un vol a également dû être dérouté. L’origine des drones reste, quant à elle, toutefois incertaine.

Depuis plusieurs jours, le Danemark voisin est lui aussi en alerte après la présence de drones aux abords de plusieurs aéroports. Le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, a évoqué une «attaque hybride», estimant que tout indiquait l’implication «d’un acteur professionnel».

L’identité des responsables demeure floue. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé sur la plateforme X une « violation russe» de l’espace aérien danois. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté ces accusations, les qualifiant d’«infondées».

Espace aérien danois fermé aux vols de drones civils

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’armée danoise a signalé de nouvelles apparitions de drones au-dessus de sites militaires. Tout l’espace aérien du pays sera interdit aux vols de drones civils jusqu’à vendredi prochain. Cette mesure est liée au sommet de l’Union européenne prévu cette semaine à Copenhague, a indiqué le ministère des Transports.