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15 ans après Breivik
Nouveau siège pour le gouvernement Norvégien

La Norvège réinstalle son gouvernement à Oslo, 15 ans après l’attentat meurtrier de 2011. Ce nouveau complexe symbolise la reconstruction après le terrorisme et rend hommage aux victimes.
Publié: 15:33 heures
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Le gouvernement norvégien s'est installé lundi dans ses nouveaux locaux d'Oslo, près de 15 ans après leur destruction par Anders Breivik.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement norvégien s'est officiellement installé lundi dans ses nouveaux locaux du centre d'Oslo, près de 15 ans après leur destruction par l'explosion d'une bombe déclenchée par l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik.

Le 22 juillet 2011, Breivik avait d'abord fait exploser une bombe dans une camionnette près du siège du gouvernement à Oslo, faisant huit victimes, puis tué 69 autres personnes, des adolescents pour la plupart, en ouvrant le feu sur un camp d'été de la Jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya.

«Dans l'histoire de la Norvège, on parle de la reconstruction d'après-guerre, aujourd'hui, nous célébrons la reconstruction après le terrorisme, ce qui en dit long sur la vulnérabilité de la société moderne dans laquelle nous vivons», a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store dans un discours marquant la réouverture officielle des bureaux du gouvernement.

Le complexe gouvernemental avait été fortement endommagé dans l'attentat, et certains bâtiments étaient devenus inutilisables.

Le coût de sa reconstruction débutée en 2021 est estimé à plus de 50 milliards de couronnes (4,5 milliards d'euros), selon l'agence de presse NTB.

Les 2'200 premiers employés de six ministères ont emménagé lundi dans le complexe, qui accueillera à terme quelque 4'100 fonctionnaires.

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«Nous ne devons pas oublier, nous devons préserver l'histoire, honorer ceux que nous avons perdus et soutenir ceux qui sont encore marqués par le terrorisme», a déclaré Jonas Gahr Store.

Centre de commémoration

Le nouveau complexe, qui comprend également un centre de commémoration permanent et des oeuvres d'art rappelant le massacre, doit être totalement achevé en juillet, selon Jonas Gahr Store.

Anders Behring Breivik a été condamné en 2012 à 21 ans de prison, la peine maximale à l'époque, susceptible d'être prolongée aussi longtemps qu'il reste considéré comme une menace pour la société. Cette peine était assortie d'un minimum de dix ans.

L'extrémiste de droite, âgé aujourd'hui de 47 ans, a déclaré avoir tué ses victimes parce qu'elles adhéraient au multiculturalisme.

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