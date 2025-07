Une fusillade a éclaté lundi dans un building en plein cœur de Manhattan, faisant au moins cinq morts, dont le tireur et un policier, selon des chiffres communiqués par CNN. L'auteur, qui aurait agi seul, serait un homme de 27 ans.

Le NYPD a «neutralisé» un «tireur solitaire» apèrs une importante opération en plein Manhattan. Photo: keystone-sda.ch

Une fusillade a éclaté lundi dans un building très fréquenté du quartier de Midtown, en plein cœur de Manhattan, faisant au moins cinq morts, dont un policier et le tireur, selon des chiffres rapportés par le média américain CNN. «Quatre personnes, dont un agent de police de New York, ont été tuées», a déclaré à CNN un responsable des forces de l'ordre, ajoutant que le tireur était visiblement mort après avoir retourné son arme contre lui-même. Le «New York Post» affirme de son côté que le tireur a tué cinq personnes.

Selon la police new-yorkaise, le tireur, identifié pour l'heure comme un homme de 27 ans originaire de Las Vegas, aurait agi seul. Il aurait ouvert le feu dans un gratte-ciel, situé non loin de la gare de Grand Central et du Musée d'art moderne de New York (MOMA). Le lieu de la fusillade se trouve en outre à proximité du célèbre Rockfeller Center, building très apprécié des touristes.

Opération XXL en plein Manhattan

Plus tôt dans la soirée, la cheffe de la police de New-York a annoncé que le tireur avait pu être «neutralisé», assurant sur le réseau social X que la situation était «sous contrôle». Dans l'après-midi, le centre de New York avait été le théâtre d'une impressionnante opération de police face à ce que le maire Eric Adams décrivait comme une «situation en cours» impliquant un «tireur».

L'édile démocrate avait appelé les habitants à éviter le quartier de Midtown, en plein centre de Manhattan. Un journaliste de l'AFP présent dans ce quartier huppé avait constaté la présence d'au moins un drone et de nombreux policiers portant gilets pare-balles et armes lourdes.