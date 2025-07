Une intervention policière majeure a abouti à la «neutralisation» d'un «tireur solitaire» à Manhattan, en plein coeur de New York. Selon CNN, plusieurs personnes, dont au moins un policier, auraient été touchées par des tirs.

Fusillade en plein New York

Le NYPD a «neutralisé» un «tireur solitaire» apèrs une importante opération en plein Manhattan. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un «tireur solitaire» à l'origine d'une importante opération policière en plein cœur de Manhattan a été «neutralisé», a annoncé lundi la cheffe de la police de New York. «A cet instant, la situation est sous contrôle et le tireur solitaire a été neutralisé», a écrit sur X Jessica Tisch. Selon les médias américains, plusieurs personnes, dont au moins un policier, ont été touchées par des tirs d'arme à feu.

Plus tôt dans la journée, le centre de New York avait été le théâtre une impressionnante opération de police face à ce que le maire Eric Adams décrivait comme une «situation en cours» impliquant un «tireur». «Une enquête est en cours à cet instant sur un tireur», avait écrit Eric Adams sur X, appelant les habitants à éviter le quartier de Midtown, en plein centre de Manhattan.

De nombreux policiers portant gilets pare-balles et armes lourdes ont été dépêchés et un drone a été déployé, a constaté un journaliste de l'AFP sur place dans ce quartier huppé, sous les gratte-ciels de la plus grande ville des Etats-Unis.